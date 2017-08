Feuer auf dem Landesamt für Statistik in Fürth

Feuerwehreinsatz am Komplex der ehemaligen Quelle-Hauptverwaltung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Am Mittwochmittag ist auf einem der Gebäude des Landesamts für Statistik ein Feuer ausgebrochen. Das Haus wird derzeit saniert und steht leer. Die Mitarbeiter aus dem Nebengebäude verließen ihre Arbeitsplätze für kurze Zeit, als auch dort der Feueralarm losging.

Rauch auf dem Dach: Die Feuerwehr rückte am Mittag zum Landesamt für Statistik aus. © Claudia Ziob



Rauch auf dem Dach: Die Feuerwehr rückte am Mittag zum Landesamt für Statistik aus. Foto: Claudia Ziob



Am Mittag zog weißer Rauch vom komplett eingerüsteten Gebäude an der Ecke Finkenstraße/Lange Straße in den Himmel. In Brand geraten war die aufs oberste Geschoss aufgesetzte Technikzentrale, etwa 50 Quadratmeter groß, eine mit Blech verkleidete Holzkonstruktion.

Das Feuer wurde möglicherweise bei Schweißarbeiten auf dem Dach verursacht. Da sich in der Zwischendecke und in den Wänden viele Glutnester befinden, sind die Löscharbeiten sehr personalaufwendig. Die dienstfreien Kräfte der Berufsfeuerwehr wurden ebenso hinzugeholt wie die Freiwillige Feuerwehr Fürth-Stadt.

Es glimme an vielen Stellen, teils seien etwa 30 Zentimeter hohe Flammen zu sehen, sagte Christian Gußner, Chef der Fürther Berufsfeuerwehr. Das Blech müsse entfernt werden und sämtliche Glutnester in der Isolierung und im Holz müssen gelöscht werden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.