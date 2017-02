Feuer in Fürth: Flammen schlugen aus Zimmer

FÜRTH - Alarm in der Fürther Innenstadt: Aus dem Zimmer eines Gebäudes in der Flößaustraße sind am Mittwochvormittag Flammen geschlagen. Die Feuerwehr und Polizei waren im Großeinsatz.

Flammen schlagen aus dem Zimmer des Gebäudes in der Flößaustraße. Foto: ToMa



An der Ecke von Flößau- und Waldstraße ist am Mittwochvormittag in einem Mehrfamilienhaus Feuer ausgebrochen. Beide Straßen wurden teilweise gesperrt. Aus dem Zimmer einer Wohnung im ersten Stock des Gebäudes schlugen Flammen. Die Rauchentwicklung war immens.

Laut Einsatzleitung hatte sich der Wohnungsinhaber, ein älterer Mann, bereits selbst ins Freie gerettet, als die Einsatzkräfte eintrafen. Er wurde mit, nach ersten Erkenntnissen, schweren Brandverletzungen in ein Klinikum gebracht. In den restlichen Wohnungen war laut Feuerwehr niemand zu Hause. Allerdings befanden sich in einer Wohnung im vierten Obergeschoss Handwerker. Feuerwehr und Polizei forderten die Männer auf, die Fenster zu schließen und zu warten, bis die Einsatzkräfte das Treppenhaus belüftet haben. Danach wurden sie durch die Feuerwehr mit sogenannten Brandhauben in Sicherheit begleitet.

