Die schwarze Rauchsäule war weithin zu sehen, und auch die Flammen konnte man von der naheliegenden Bahnstrecke gut erkennen: Am Mittwochnachmittag ist im Fürther Stadtteil Herboldshof ein mit Plastikplanen verkleideter Schuppen in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro, verletzt wurde bei dem Brand Am Landgraben niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. © ToMa/Eberlein