Feuer in Fürther Schule: Polizei geht von Brandstiftung aus

Ermittler legen neueste Erkenntnisse zu Zwischenfall in Ludwig-Erhard-Schule vor - vor 1 Stunde

FÜRTH - Bei einem Brand in der Fürther Ludwig-Erhard-Schule wurden am Dienstag 23 Menschen verletzt, das komplette Gebäude musste evakuiert werden. Nun haben die Ermittler eine Spur zur Ursache: Das Feuer wurde offenbar vorsätzlich gelegt.

Bei dem Brand am Dienstagmorgen waren zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort, um das Gelände zu räumen. Foto: NEWS5



Die Ermittler vermuten, dass in der Schule ein Mülleimer in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf den Täter gibt laut es laut Polizei noch nicht. Das Feuer war am Dienstagmorgen in einer Toilette im ersten Stockwerk des dreistöckigen Gebäudes ausgebrochen, die Flammen verursachten starken Rauch. Die meisten Schüler und Lehrer konnten sich schnell selbst in Sicherheit bringen, etwa 20 Personen begleiteten Feuerwehrleute über eine Stegleiter aus dem Gebäude. 23 Menschen wurden wegen Rauchvergiftungen im Krankenhaus behandelt.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich acht Berufsschulklassen sowie zwei Grundschulklassen in der Ludwig-Erhard-Schule, das Gebäude musste komplett geräumt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Die Ermittlungen dauern momentan noch an, die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die unmittelbar vor Brandausbruch um 8.45 Uhr Verdächtiges gesehen oder gehört haben.

Schüler, Lehrer oder andere Zeugen, die unmittelbar vor Brandausbruch verdächtige Wahrnehmungen im Gebäude gemacht oder Personen beobachtet haben, die mit dem Brandausbruch in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

