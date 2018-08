Drei Punkte tun immer gut, vor allem, wenn sie vor eigenem Publikum eingefahren werden. Die SpVgg Greuther Fürth gewann am Samstag ihren Zweitliga-Auftakt mit 3:1 gegen den SV Sandhausen, für eine ganz besondere Atmosphäre sorgten die Anhänger der SpVgg, die ganz in Weiß gekleidet gemeinsam ins Stadion liefen - und dabei auch die Stadt in grünen Rauch hüllten.

Auf sie warten nun neue Herausforderungen: Die Absolventen der Fürther Leopold-Ullstein-Realschule haben in der Stadthalle das Erreichen der Mittleren Reife gefeiert. In dieser Fotostrecke haben wir die schönsten Bilder gesammelt.

Am Mittwochabend fuhren Rettungswagen und Polizei in die Fürther Kurgartenstraße. An der Kreuzung zur Nürnberger Straße waren dort gegen 22 Uhr zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mann wurde bei der Kollision leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.