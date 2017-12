Die Eislaufbahn am Zirndorfer Bibertbad geht in eine neue Saison. Autogramme von Hockeystars der Nürnberger Ice Tigers, Barbecue und anderer Gaumenkitzel lockten neben dem reduzierten Eintrittspreis von einem Euro zur ersten Rutschpartie dieses Winters auf der künstlich gekühlten Eisfläche.

Die Feuerwehr in Fürth wurde am frühen Donnerstagabend zu einem Zimmerbrand in der Südstadt gerufen. Nachdem die Einsatzkräfte über eine Drehleiter in die Wohnung gelangt waren, konnten sie jedoch Entwarnung geben: Lediglich ein Bündel Papier war in Flammen aufgegangen.