Feuer in Roßtaler Wohnung: Sechs Personen gerettet

Die Bewohner wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht - vor 53 Minuten

FÜRTH - Die Feuerwehr rückte am Freitagmorgen mit Drehleiter zu einer brennenden Wohnung in Roßtal im Landkreis Fürth an. Aus dem ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses retteten die Einsatzkräfte sechs Menschen.

Am Freitagmorgen stiegen aus einer Wohnung in Roßtal dicke Wolken auf. Foto: ToMa/Eberlein



Dicke Rauchwolken zogen aus den Fenstern: Am frühen Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr brannte es in der Jahnstraße in Roßtal im Landkreis Fürth in einem Mehrfamilienhaus im ersten Stock.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Roßtal und Feuerwehren aus der Umgebung waren vor Ort und retteten sechs Personen aus dem Haus. Alle wurden mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Nach aktuellen Informationen sind die Löscharbeiten nach wie vor im Gange, da es unter dem Dach Glutnester gibt. Weil die Drehleiter zum Einsatz kam, ist die Nürnberger Straße im Bereich der Jahnstraße derzeit komplett gesperrt.

Nach Angaben der Polizei gibt es noch keine Informationen zur Brandursache. Schon jetzt steht allerdings fest, dass ein "enormer Sachschaden" entstanden ist. Die Kripo ermittelt.

