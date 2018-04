Feueralarm: Kunden flüchten aus Hornschuch-Center

FÜRTH - Ein Brand im Hornschuch-Center hat am Donnerstagnachmittag für einige Aufregung gesorgt. Eine Mülltonne hatte im Gebäudetrakt Feuer gefangen und löste den Feueralarm aus. Mitarbeiter und Kunden flüchteten ins Freie.

Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage sagte, hatte am frühen Nachmittag eine Mülltonne in jenem Gebäudetrakt Feuer gefangen, der sich Ecke Gabelsberger Straße/Gebhardtstraße gegenüber dem Metroplex-Kino befindet. Wie es dazu hatte kommen können, blieb vorläufig offen. "Die Brandursache ist unklar", sagte die Sprecherin.

Als die Polizei hinzukam, waren Beschäftigte und Kunden der Geschäfte im Hornschuchcenter bereits gewarnt vom hausinternen Feueralarm ins Freie gelaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Verwaiste Einkaufswagen

Abgesehen von der ausgebrannten Mülltonne entstand den Angaben zufolge kein weiterer Sachschaden, auch kamen keine Menschen zu Schaden.

Wegen der prominenten Lage des Hornschuchcenters mitten in der Innenstadt hatten Passanten und Autofahrer mitbekommen, dass dort etwas nicht stimmte. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst konnten bald wieder abrücken. Mitarbeiter, die vorsichtshalber ins Freie geflüchtet waren, durften innerhalb einer Stunde wieder zurück an ihren Arbeitsplatz. Dort mussten sie dann auch Waren aus dem ein oder anderen verwaisten Einkaufswagen zurück in die Regale stellen.

