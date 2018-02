Feuerwehr rückte aus: Störfall in Fürther Fabrik

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar - vor 4 Stunden

FÜRTH - Ein Zwischenfall bei der Firma Ruag in der Kronacher Straße im Ronhof hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Nach bisherigen Informationen brannte es in einer Kammer.

Ein Zwischenfall bei der Firma Ruag in der Kronacher Straße im Ronhof hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. © ToMa



Ein Zwischenfall bei der Firma Ruag in der Kronacher Straße im Ronhof hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz gesorgt. Foto: ToMa



Gegen 18.30 Uhr löste die Brandmeldeanlage der Fabrik Alarm aus, woraufhin mehrere Löschzüge der Fürther Feuerwehr sowie die Polizei anrückten. Nach bisherigen Informationen brannte es in einer Kammer der Firma. Das Feuer war in einem speziellen Behältnis ausgebrochen, das sich jedoch dank einer Schutzeinrichtung selbst verschloss. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, ist noch unklar.

Die Fürther Feuerwehr war zusammen mit weiteren Wehren aus der Umgebung im Einsatz. Verletzte gab es keine; auch ein Sachschaden entstand ersten Ermittlungen zufolge nicht.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.