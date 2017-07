Feuerwehr über Jahre ausgebremst

GROSSHABERSDORF - "Was lange währt, wird endlich gut." Bürgermeister Friedrich Biegel konnte bei der Einweihung des Feuerwehrhauses in Oberreichenbach ein jahrelanges Projekt zum Abschluss bringen.

Seit 2009 wartet die FFW Oberreichenbach auf ihr neues Feuerwehrhaus, jetzt konnte sie es endlich beziehen. © Foto: Günter Greb



Der Gemeinderat hatte zwar schon 2009 beschlossen, in Wendsdorf und Oberreichenbach neue Feuerwehrhäuser zu bauen. Die Arbeiten in Oberreichenbach begannen aber erst 2014 – und es wurde problematisch. Schwierigkeiten mit dem Untergrund, die immerhin 45 000 Euro Mehrkosten verursachten, verzögerten die Arbeiten, so Biegel in seiner Ansprache bei der Einweihungsfeier.

Nun sei das neue Feuerwehrhaus nicht nur der Dorfmittelpunkt, sondern biete auch Gelegenheit zum Feiern von Festen. Zur Erinnerung überreichte er ein Fahnenband mit einem Bild des Neubaus. Den Feuerwehrleuten wünschte er, auch künftig unversehrt von ihren Einsätzen heimzukehren. Landrat Matthias Dießl betonte, dass das Haus die Basis für die Arbeit der Wehr sei. Dazu gehöre aber auch eine entsprechende Ausstattung — und Feuerwehrleute, die bereit sind, diesen Dienst freiwillig zu leisten. Die Gemeinde Großhabersdorf habe viel Geld investiert, um diese Voraussetzungen bei allen gemeindlichen Wehren zu schaffen. Ausdrücklich sprach sich Dießl dafür aus, die Dezentralität beim Feuerwehrwesen in den Orten beizubehalten.

Gebäude Nummer drei

Kreisbrandrat Dieter Marx hob in seinem Grußwort die enormen Eigenleistungen der Oberreichenbacher beim Bau ihres neuen Domizils hervor. Vorstand Markus Ultsch hatte in seiner Begrüßung daran erinnert, dass im Jahr 1901 das erste Feuerwehrhaus in Oberreichenbach gebaut wurde, 1957 das zweite und nun ein Haus eingeweiht werde, dem man ein wesentlich längeres Leben wünsche.

Anschließend zeichnete Landrat Matthias Dießl Hans Reichel für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Staatlichen Feuerwehrehrenzeichen in Gold aus, Thomas Herboldsheimer, Reinhold Scheiderer und Norbert Schleyer wurden mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber geehrt. Dießl überreichte ihnen zusätzlich die Ehrenamtskarte des Freistaates Bayern in Gold beziehungsweise Silber.

Bernd Satzinger, Kommandant der Vincenzenbronner Feuerwehr, überbrachte die Glückwünsche aller gemeindlichen Wehren und übergab ein Geldgeschenk, Renate Pickelmann schloss sich mit einem Scheck der Sparkasse Fürth an.

Bernhard Doßler wurde vom Feuerwehrverein Oberreichenbach für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt, und Adolf und Markus Ultsch wurden von "ihrer" Feuerwehr für mehr als 3000 Arbeitsstunden beim Bau des neuen Feuerwehrhauses mit einem Geschenk bedacht.

