Feuerwehreinsatz in Wohnung am Sportpark Ronhof

Feuerwehr muss sich Zutritt zu Apartment in der Flurstraße verschaffen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Ein auf einem heißen Ceranfeld abgestellter Teller, auf dem eine Serviette lag, hat am Sonntagabend im Fürther Stadtteil Ronhof einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nachbarn hatten in einer Wohnung in der Flurstraße einen Flammenschein bemerkt.

Alarm in der Flurstraße: Ein auf einem Ceranfeld vergessener Teller löste am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz aus. © NEWS5 / Bauer



Alarm in der Flurstraße: Ein auf einem Ceranfeld vergessener Teller löste am Sonntagabend einen Feuerwehreinsatz aus. Foto: NEWS5 / Bauer



Gegen 20 Uhr am Sonntag ging bei der Leitstelle in Nürnberg ein Notruf ein. Anwohner in der Flurstraße in Fürth-Ronhof hatten in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss einen Flammenschein wahrgenommen. Als die Berufsfeuerwehr Fürth und die Freiwillige Feuerwehr Ronhof wenig später am direkt an den Sportpark Ronhof angrenzenden Einsatzort ankamen, stellten die Feuerwehrleute nach Angaben eines Sprechers der Berufsfeuerwehr Fürth tatsächlich eine starke Rauchentwicklung fest.

Bilderstrecke zum Thema Flammenschein: Fürther Feuerwehr rückt mit Drehleiter an Ein auf einem Ceranfeld abgestellter Teller löste am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Fürth aus. Die Einsatzkräfte gelangten über eine Drehleiter in die betreffende Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Flurstraße. Ein zweiter Löschtrupp stieß über das Treppenhaus vor.



Die Polizei sperrte die Flurstraße großräumig ab. Da in dem betreffenden Apartment niemand zu Hause war, mussten sich die Einsatzkräfte gewaltsam Zutritt verschaffen. Über eine Drehleiter durch ein Fenster und über das Treppenhaus gelangten sie ins verrauchte Innere.

Wie sich herausstellte, hatte jemand einen Teller mit einer Serviette auf einem heißen Ceranfeld abgestellt und danach die Wohnung verlassen. Das Papiertuch hatte sich entzündet und den Rauch verursacht. Die Feuerwehr belüftete das Gebäude mit einem Hochdrucklüfter. Nach einer knappen Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder abrücken.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

sh

Mail an die Redaktion