Fidele Langenzenner Familie feiert musikalisches Jubiläum

Das 20. Neujahrskonzert geht in der Stadtkirche über die Bühne - vor 1 Stunde

FÜRTH - Eine schöne Tradition lebt am Sonntag (19 Uhr, Eintritt frei, Spenden erbeten) in Langenzenn zum 20. Mal auf. Bereits seit zwei Jahrzehnten gibt es in der Stadtkirche das Neujahrskonzert mit dem Kammerorchester KlangLust. Zum runden Geburtstag hat Orchesterleiter Bernd Müller Werke ausgewählt, die schon damals erklangen, und sie mit Neuem kombiniert.

„Ein Orchester zeigt wunderschön, dass es keine Grenzen gibt“: Das deutsch-englische Neujahrskonzert-Chefduo Bernd Müller (li.) und Michael Bochmann im Fürther Stadtpark. © Foto: Athina Tsimplostefanaki



1997 hatte Geiger und Dirigent Müller die KlangLust eigens für das Neujahrskonzert gegründet — aus aktiven Musikern der Jungen Fürther Streichhölzer, aus Ehemaligen, Musikstudenten, Profis, Laien. Als Streichorchester konzipiert, kommen je nach Werk Bläser hinzu. Und bereits zum Auftakt 1997 war der britische Geiger und Konzertmeister des English Symphony Orchestra Michael Bochmann mit von der Partie. Seither weilt er immer zum Jahreswechsel in Franken, probt mit dem Ensemble und beschert den Klassikfans ein klangvolles Neujahr.

„Mir war ein Workshop von Michael empfohlen worden, darum reiste ich nach England. Dort fanden wir gleich einen Draht zueinander. Wie selbstverständlich entstand die Idee eines Neujahrskonzertes“, erinnert sich Bernd Müller an den Beginn ihrer Kooperation. Immer noch spielen bei KlangLust ganz unterschiedliche Menschen harmonisch zusammen, was die beiden Leiter begeistert. „Eine Cellistin reist sogar aus Bangkok an, eine Geigerin kommt aus England. Alle kennen sich schon lange, viele sind seit Jahren dabei“, beschreibt Michael Bochmann die kreative Atmosphäre.

Eine Geigerin hat ein Baby bekommen und lässt es sich trotzdem nicht nehmen, aufzutreten, Bassist Benjamin Kolb kommt aus Hannover, wo er inzwischen an der Uni unterrichtet. Musikalische Familiengeschichten eben. 29 Damen und Herren treten an diesem Sonntag an; geprobt wird erst seit dem 26. Dezember, also arbeiten alle konzentriert.

Serenaden-Hit

Sie werden vier Stücke spielen: Georg Friedrich Händels Orgelkonzert B-Dur op. 4 Nr. 6, das „Harfenkonzert“, Camille Saint-Saëns’ Introduktion und Rondo Capriccioso op. 28, Peter Warlocks Capriol-Suite sowie als Hauptwerk Peter Tschaikowskys Streicherserenade C-Dur. „Den Tschaikowsky haben wir schon bei der Premiere und zum zehnten Geburtstag des Neujahrskonzertes präsentiert, darum muss das einfach wieder erklingen, das ist unsere Tradition“, sagt Müller.

Zuerst wollte er zum runden Jubiläum exakt das Programm von 1997 wiederholen, doch dann entschied er sich für einen Mix aus Bekanntem und Unbekanntem. „Beim Händel-Konzert steht unser Organist Markus Simon im Blickpunkt, einer der Initiatoren des Events, der von Anfang an dabei war. Michael Bochmann ist Solo-Violinist bei Saint-Saëns. Die Warlock-Suite ist noch nie in Langenzenn erklungen, obwohl wir sie schon auf CD aufgenommen haben.“

Längst ist das Neujahrskonzert zum Selbstläufer geworden, viel Werbung ist nicht nötig, ein treues Stammpublikum, oft ganze Familien, ist herangewachsen. Bochmann schwärmt in ausgezeichnetem Deutsch von der Akustik der Kirche und verweist stolz auf Tochter Amara, die zum dritten Mal als Nachwuchs-Talent an der Geige auftritt. „Das alles macht so viel Spaß, ich freue mich immer riesig darauf und verbinde mit dem schönen Örtchen Langenzenn viele positive Erinnerungen“, so Bochmann.

Und wie lief 2016 sonst so? Eine Frage, auf die jeder Brite natürlich wartet. Auf den Brexit angesprochen, ist Bochmann immer noch fassungslos. „Das war ein schlimmer Fehler. Ich sehe mich als Europäer mit Kontakten in alle Welt, habe einen deutschen Vater und eine englische Mutter“, erklärt er. „Ein Orchester zeigt wunderschön, dass wir alle Menschen sind und dass es keine Grenzen gibt. Genau deshalb ist mir unsere internationale Neujahrstradition so wichtig. Musik knüpft Verbindungen, die Worte nicht schaffen können.“

CLAUDIA SCHULLER