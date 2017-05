Figurentheater-Festival: Blinky und der unsichtbare Künstler

FÜRTH - Keine Rettung. Nirgendwo. Oder vielleicht doch? Neville Tranter präsentiert beim Figurentheater-Festival ein neues Stück: Mit "Babylon" entfesselte der 62-Jährige im Kulturforum Himmel und Hölle und kam am Ende auf den Hund. Dass Schwarzweißdenken eine sehr amüsante Sache sein kann, bewiesen derweil Thalias Kompagnons aus Nürnberg ihren kleinen und großen Kufo-Besuchern.

Himmlisch-höllisches Personal: Szene aus „Babylon" von und mit Neville Tranter. Foto: Foto: Wim Sitvast



Gibt’s denn gar keine guten Nachrichten mehr? Schwierig, aber wie wär’s damit: Moses lebt, und Neville Tranter beweist erneut, was für ein phantastischer Denker und Macher er ist. Diesmal hat sich der Großmeister der Figuren-Zunft Konkurrenz auf die Bühne geholt. Gott spielt mit, wenn auch widerwillig. Müde ist der Himmelsvater, erschöpft vom, ja, ewigen Hin und Her. Da wäre zum Beispiel dieser permanente Zwist mit Satan. Der sieht ebenfalls nicht mehr so recht frisch aus, aber er weiß wie je um das Elend der Welt und lauert schon an einem Strand in Nordafrika. Von dort soll bald das letzte Boot mit Flüchtlingen ablegen. Das Ziel heißt Babylon.

Ein Name, der nicht überall einen guten Klang hat. Allein schon die Beschreibung dieses Sündenbabels im Neuen Testament dürfte als ernst zu nehmende Reisewarnung durchgehen. Zu denen, die sich nicht schrecken lassen, zählt Jesus. Der Jesus.

Gemeinsam mit Blinky, einem weisen Schaf, macht sich auch der Gottessohn auf, an jenem einsamen nordafrikanischen Strand an Bord zu gehen. Das klingt nach einer abstrusen Geschichte? Ist es auch. Aber dazu ist diese mitreißende Farce unendlich weise, liebevoll und gespickt mit beredten Andeutungen und Zitaten, die das Tor aufstoßen zu immer neuen Assoziationen und Ideen. Wer, zum Beispiel, ahnte nicht Fürchterliches, wenn der Teufel Leonard Bernsteins "Somewhere" aus der West Side Story anstimmt? Wieder hat Neville Tranter neue Figuren für sein Stück geschaffen. Diese wunderbaren Wesen gehören zur Gattung der Klappmaulpuppen, was eine völlig korrekte Beschreibung ihrer Fähigkeiten ist, aber irgendwie despektierlich klingt. In den Händen ihres Meisters verwandeln sich diese Kreaturen aus Gewebe und Schaumstoff in Individuen, denen man ohne Zögern eine eigene Biografie zutraut.

Zu den Wundern einer Tranter-Aufführung gehört die Kunst des Chefs, hinter seinen Puppen zu verschwinden. Eben noch hat der große, gewichtige Mann jeden Zuschauer persönlich per Handschlag am Eingang der großen Kufo-Halle begrüßt, doch in dem Moment, in dem er die Bühne betritt, beginnt das Mysterium seiner Verschmelzung mit den Protagonisten. Dabei führt und spricht er jeden einzelnen von ihnen, während er völlig offen vor seinem Publikum steht. Ein Fakt, der sich mühelos vergessen lässt, weil jedes Puppen-Ego mit einem Handstreich das Spiel an sich reißt.

Dieses Kunststück gelingt selbst den Nebendarstellern unter den Figuren. Womit endlich die Rede von Moses ist, dem Hund, der die Reise nach Babylon in einem Körbchen antrat. Warum im Himmel dank Moses am Ende doch noch jubiliert wird und ein leibhaftiger Moses-Hund mit Tranter den Schlussapplaus entgegennimmt – das muss man am besten selbst erleben.

Thalias Kompagnons: Großes, poetisches Kopfkino

Ein verstrubbelter Mann im Malerkittel, eine schwarze Tafel — 1,50 x 1,50 M —, ein Arsenal von winzigen, kleinen, mittel- und riesengroßen Pinseln, dazu Schaber, die wie Mini-Fensterwischer aussehen. Was wird das denn hier, wenn es fertig wird?

Und dann kommt das Weiß ins Spiel, bricht sich Bahn in feinen Linien, Blumen, Schnecken. Meere und Elefanten entstehen und verschwinden wieder, denn das Schwarz lässt sich nun auch nicht alles bieten. Da sind die kleinen Festival-Zuschauer längst im Fieber, raten mit und ahnen voraus, was der wortkarge Typ da vorn jetzt schon wieder zaubert, überpinselt, überbetont — und kriegen sich gar nicht mehr ein ob der Weiß-Orgie, die die Bühne im kleinen Kufo-Saal in ein allerliebst dekoriertes Chaos versetzt.

Bildende Kunst wird bei "Rabenschwarz und Naseweiß" zum Figurentheater-Ereignis. Eine weitere Glanztat von Thalias Kompagnons alias "Maler" Joachim Torbahn und Regisseur Tristan Vogt. Für Kinder dramaturgisch ziemlich experimentell, aber auch ziemlich überzeugend. Zu guter Letzt, wenn Torbahn die Tafel abwäscht, sagt der Mond: "Zeit für das kleine Weiß, ins Bett zu gehen." Schwarz zu Weiß: "Gute Nacht." Großes, poetisches Kopfkino.

SABINE REMPE/gwen