Seit Donnerstag läuft das Snooker-Turnier "Paul Hunter Classic" in der Fürther Stadthalle. Bei der Sportart kommt es vor allem auf Konzentration und Präzision an. Mark Selby, die Nummer eins der Welt und aktueller Weltmeister, versucht seinen Titel in der Kleeblattstadt zu verteidigen. © Andreas Goldmann