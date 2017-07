Finanzspritze für sechs Veitsbronner Vereine

VEITSBRONN - Die Bürgerstiftung Veitsbronn hat wieder Geldgeschenke verteilt. Zur Übergabe lud Rathauschef Marco Kistner ins Feuerwehrhaus ein. Insgesamt 8800 Euro wurden ausgeschüttet.

Die Bürgerstiftung Veitsbronn ermöglicht sechs Vereinen ersehnte Neuanschaffungen. © Foto: Daebel



„Das ist ein neuer Höchststand“, sagte der Bürgermeister und betonte, dass man zufrieden sei, wenn sich dieses Niveau halten lasse. Sechs Organisationen konnten sich über finanzielle Unterstützung freuen: die Turnabteilung des Sportvereins ASV Veitsbronn-Siegelsdorf, die Kinderfeuerwehr Veitsbronn, die Freiwillige Feuerwehr Raindorf, die Katholische Kirchengemeinde, die Tafel und der Arbeitersamariterbund.

Wer wieviel Geld überwiesen bekommt, legt die Stiftung in nicht-öffentlicher Sitzung fest. Jede Fraktion darf einen Vorschlag einbringen. Beim ASV steht bereits fest, dass der Betrag in eine Tumblingbahn investiert wird. Die Tafel und der Arbeitersamariterbund planen eine neue Heizanlage im Veitsbadgebäude, damit sie es auch im Winter gut nutzen können. Und das FFW-Haus in Raindorf braucht eine neue Küche.

Nina Daebel