Flammen aus dem Außenspiegel: Auto brennt in Fürth

Serie von mysteriösen Fahrzeugbränden in der Region geht weiter - vor 33 Minuten

FÜRTH - Ein mysteriöser Autobrand in Fürth hat am Sonntagabend die Polizei und die Feuerwehr beschäftigt. Der linke Außenspiegel eines auf dem Gelände eines Autohauses geparkten Gebrauchtwagens hatte plötzlich Feuer gefangen.

Mysteriöser Brand in Fürth: Der linke Spiegel eines Gebrauchtwagens fing plötzlich Feuer. © ToMa



Mysteriöser Brand in Fürth: Der linke Spiegel eines Gebrauchtwagens fing plötzlich Feuer. Foto: ToMa



Die Serie von Autobränden in der Region setzt sich fort. Am Sonntag gegen 18 Uhr fing in Fürth ein VW Tiguan Feuer. Aus dem linken Außenspiegel des auf dem Gelände eines Autohändlers in der Georg-Benda-Straße abgestellten Gebrauchtwagens schlugen plötzlich Flammen.

Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und konnte verhindern, dass das Auto komplett ausbrannte. Dennoch entstand an dem VW ein nicht unerheblicher Schaden. Laut ersten Angaben der Einsatzkräfte vor Ort ist die Ursache noch unklar.

Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten in der Region vor, dass geparkte Fahrzeuge auf mysteriöse Weise in Flammen aufgegangen waren. Im August brannte in der Nürnberger Südstadt ein Opel komplett aus. Kurz vor Silvester qualmte es massiv aus einer Erlanger Tiefgarage, wo ein Kleinwagen Feuer gefangen hatte. Seit dem Jahreswechsel häuften sich die Fälle. Mehrmals musste die Feuerwehr ausrücken, um brennende Autos zu löschen.

Bilderstrecke zum Thema Alarm in Fürth: Schon wieder brennt ein Auto Plötzlich schlugen Flammen aus dem Außenspiegel: In der Georg-Benda-Straße in Fürth ist am Sonntagabend ein VW Tiguan in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer. Die Ursache ist unklar.



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

sh

Mail an die Redaktion