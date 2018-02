Flammen lodern: Wieder Feuer in Fürther Schwelbrennanlage

Zweites Oberschoss des stillgelegten Betriebs im Vollbrand - vor 4 Stunden

FÜRTH - Alarm im Fürther Stadtnorden: In der eigentlich bereits stillgelegten Müll-Schwelbrennanlage in Atzenhof lodern derzeit Flammen auf. Nicht der erste Zwischenfall in den letzten Wochen.

Im Inneren der Müll-Schwelbrennanlage brennt es lichterloh. Foto: ToMa



Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar, klar ist nur, dass das zweite Obergeschoss der stillgelegten Anlage komplett brennt. Die Fürther Berufsfeuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort, darunter auch ein Tanklöschfahrzeug mit 5000 Litern Fassungsvermögen.

Die Feuerwehr versucht die Flammen zu bändigen. Foto: ToMa



Die 1997 fertig gestellte Schwelbrennanlage war schon beim Bau heftig umstritten und denkbar kurz in Betrieb: Mehrere Störfälle brachten bereits 1998 das Aus. Erst kürzlich brannte es im zweiten Obergeschoss der Anlage. Damals gerieten mehrere Kartonagen in Brand.

