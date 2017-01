Flieg mich zum Mond in einer Winternacht

Ein nicht immer ganz sattelfester Abend unter Freunden mit den Schicken Swingschnitten - vor 1 Stunde

FÜRTH - Kurz vorm Jahreswechsel baten die Schicken Swingschnitten, eines der bekanntesten Ensembles der Musikschule Fürth, zum seit Wochen ausverkauften „Konzert zum 5. Advent“.

Hahn im Korb: Die Schicken Swingschnitten mit Musikschulchef Robert Wagner, der sich mit „Night and Day“ von seiner Sänger-Seite zeigte. © Foto: Budig



Sogar die hübschen roten Tische, auf denen man sonst sein Getränk abstellt, haben sie rausgetragen, damit mehr Leute Platz haben. Proppenvoll ist der Konzertsaal — wegen eines Musikschul-Ensembles, also eigentlich einer Schülercombo. Das will was heißen. Die von Uschi Dittus ins Leben gerufenen Schicken Swingschnitten — sieben Saxofonistinnen, eine Rhythmusgruppe mit Klavier, Schlagzeug, Kontrabass, eine Sängerin – sind allerdings Damen, die das Teenageralter knapp hinter sich gelassen haben. Entspannt, doch mit süßem Unterton steigen sie ein: „Fly me to the Moon“, der Sinatra-Klassiker, lässt die Zuhörer behutsam in diese Swing-Nacht schweben, die anfangs vor allem davon lebt, dass sie überraschungsfrei sämtliche Erwartungen erfüllt. Warm und geübt rollt der Chor der Saxofone, flott scheppern die Drums, etwas holprig ist das Klavier, schmissig sind die Ansagen „an die Freibierg’sichter“.

Langsam aber nimmt der Abend Fahrt auf, denn heute kommen etliche Gäste; zuerst das Saxofon-Quartett Rucksax, natürlich ein Musikschulensemble. „Mele Kalikimaka“ („Fröhliche Weihnachten“ auf Hawaiianisch) bekommt einen wundervoll winternächtlichen Groove. „Puttin’ on the Ritz", ein Song, der schon Fred Astaire Beine machte, inspiriert Rucksax-Frontfrau Tanja Meier und Andrea Bieber zu frechen Duellen. Bieber lehrt Klavier und hat in einer Schülerband nach ungeschriebenem Gesetz wenig verloren. Doch am Schnitten-Schlagzeug ist sie als begabte Schülerin mit dabei.

Rasch wird also klar, dass der Abend als fröhlich-vielseitiges Come-together geplant ist. Deshalb muss wohl auch der Chef ran. Schulleiter Robert Wagner, eigentlich Gitarrist, singt „Night and Day“, und mit Christina Jung löst ihn glücklicherweise ein Profi ab, der nach Carole Kings „Hard Rock Cafe“ den Temperaturregler („Fever“) hochdreht. Es wird munter weiter gewechselt. Schnitten-Stammbassistin Regina Diedring weicht Britta Lezius, und schließlich treiben sie es allzu bunt: Sie verlassen Swing und Jazz, um auf Udo Jürgens’ Pfaden zu wandeln. Kufo-Vermietungsmann Lothar Schrems singt von einem nur scheinbar „ehrenwerten Haus“ und gibt einen „griechischen Wein“ aus.

Zuletzt greift die langjährige Sängerin Stephanie Hollaus — aus beruflichen Gründen jetzt nur noch Einspringerin — noch einmal zum Mikrofon: „Mambo Italiano“ und „That Man“ lassen Raum für ihre tiefe Kellerstimme, das Geheimnis des Swing und die ganz große Geste.

PETER BUDIG