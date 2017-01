Taktgeber, Flügelflitzer, Zaungast, Publikumsliebling: In seiner Zeit beim Kleeblatt hat Stephan Schröck sich in die Herzen der Kleeblatt-Fans gespielt, zum langersehnten Aufstieg in die Bundesliga beigetragen - das Kleeblatt dann aber für die TSG Hoffenheim verlassen. Zwei - unglückliche - Jahre später kehrte er zurück an den Ronhof, um sich im Januar 2016 vorerst zu verabschieden. Ein Rückblick in Bildern. © Sportfoto Zink / MeZi