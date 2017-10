FN verlosen Eintrittskarten für die Consumenta

Heute um 12 Uhr anrufen und gewinnen - Stadt Fürth feiert ihr Comeback - vor 42 Minuten

FÜRTH - An diesem Samstag beginnt in Nürnberg die beliebte Verbrauchermesse Consumenta. Die Fürther Nachrichten verlosen sechsmal zwei Eintrittskarten.

Mit einem Messestand, der dem Rathaus nachempfunden ist, nimmt Fürth nach längerer Pause wieder an der Consumenta teil. © Foto: Stadt Fürth



Mit einem Messestand, der dem Rathaus nachempfunden ist, nimmt Fürth nach längerer Pause wieder an der Consumenta teil. Foto: Foto: Stadt Fürth



Die Tickets stellen uns die Stadt und der Landkreis Fürth zur Verfügung. Wer gewinnen will, muss am heutigen Freitag zwischen 12 und 12.10 Uhr unter der Telefonnummer (09 11) 779 87 34 in der FN-Redaktion anrufen und uns die Antwort auf folgende Frage geben: Welche Stadt im Landkreis Fürth hat mit Abstand die meisten Einwohner?

Die Stadt Fürth feiert nach zehn Jahren Abstinenz ihr Comeback auf der Consumenta. Gemeinsam mit dem Landkreis, der SpVgg Greuther Fürth und der Tucher-Brauerei, die immerhin zur Hälfte in der Kleeblattstadt daheim ist, wird sie in Halle 1 des Messezentrums in Langwasser ("Aus der Region – für die Region") zu finden sein.

Dass die Stadt sich nach zehn Jahren wieder aufgerafft hat, hängt mit dem neuen Kurs im Rathaus zusammen. Wie berichtet, will Fürth mehr Touristen anziehen und sich besser in der Öffentlichkeit präsentieren. 150 000 Euro lässt die Stadtkasse vorerst für drei Jahre springen, damit sich Fürth auf der publikumsträchtigen Consumenta in einem günstigen Licht zeigen kann. Der Landkreis ist unter dem Motto "Sie kennen die Welt, aber kennen Sie uns?" in Nürnberg vertreten.

fn