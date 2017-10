Fokustage Fürth: Schüler knüpfen Kontakt mit Arbeitswelt

FÜRTH - Das Handwerk sucht Lehrlinge, und viele Schüler suchen nach dem Abschluss einen Ausbildungsplatz. Damit beide Parteien zusammenkommen, finden diese Woche die "Fokustage Fürth" statt – und zwar mit schwerem Gerät.

Im Maler-Show-Truck können Schüler anhand von Computerprogrammen ausprobieren, was man mit Farbe alles gestalten kann. © Foto: Hans-Joachim Winckler



22 Meter Länge, 10 Meter Breite, 36 Tonnen Gewicht: Was da auf dem Pausenhof der Mittelschule in der Schwabacher Straße steht, ist ein wuchtiger Versuch, mehr zukünftige Schulabgänger für den Beruf des Malers oder Lackierers zu begeistern. Der "Maler-Show-Truck" macht für zwei Tage Station in Fürth und ist damit Teil der "Fokustage", die dieses Jahr zum dritten Mal veranstaltet werden.

Die Projektwoche soll Achtklässlern der Mittelschulen aus Stadt und Landkreis Berufe aus dem kreativen und technischen Bereich, der Hotel- und Gastronomiebranche sowie dem Bäcker- und Metzgerhandwerk näher bringen und ihnen bei der Vorbereitung auf das Arbeitsleben helfen.

Der Truck ist im Inneren mit Bildschirmen, Musterplatten und Infotafeln ausgestattet. Vor dem Fahrzeug beantworten Praktiker Fragen zum Beruf – und versuchen, Werbung für das von Nachwuchssorgen geplagte Handwerk zu machen. Denn seit 2000 ist die Zahl der Auszubildenden in Lackierer- und Malerbetrieben um etwa zwei Drittel gesunken.

Deswegen hat der Arbeitskreis Schule Wirtschaft, der zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Fürth und der IHK-Geschäftsstelle Fürth die "Fokustage" für die Schulen organisiert, dieses Jahr das Maler- und Lackiererhandwerk mit ins Programm aufgenommen. "Die Handwerksbetriebe haben erkannt, dass man an der Basis junge Leute gewinnen muss" sagt Thomas Mörtel, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Fürth. Der Vorteil der Fokustage sei, dass die Schüler anders als beim klassischen Stand auf Berufsmessen direkt Erfahrungen sammeln können. Zum Programm gehören zum Beispiel eintägige Schnupperpraktika in einem Partnerbetrieb oder Projekten in den Werkstätten einer Berufsschule. Am Messestand dagegen holten sich viele nur "Gummibärchen und Kugelschreiber ab – und zack, sind sie wieder weg", berichtet Mörtel.

Am ersten Tag des Fokusprogramms hält sich die Zahl der ernsthaften Interessenten allerdings noch in Grenzen. Marco Haack, der im Betrieb seines Vaters in Zirndorf arbeitet und vor dem Maler-Truck Einblick in seinen Handwerksalltag gibt, wiegt nur unbestimmt den Kopf, als man ihn nach der bisherigen Resonanz fragt. Manche der Schüler können nicht genau erklären, was sie hier eigentlich machen, ob sie sich für das Berufsfeld interessieren oder mit den Informationen etwas anfangen können. Der Achtklässler Salvatore Gammaro, der sich angeregt mit seiner Techniklehrerin über seine berufliche Zukunft unterhält, wird da etwas konkreter: "Ich will schon was mit dem Bereich Maler oder Lackierer zu tun haben", sagt er. Im Truck gefalle ihm am besten das Farbdesign-Programm, bei dem man an Gebäuden verschiedenfarbige Anstriche ausprobieren kann.

Matthias Erhardt ist trotzdem zuversichtlich, was den Erfolg des Projekts angeht. Er arbeitet bei der Firma Brillux als Außendienstler für die Region und steht während der Fokustage als einer der Ansprechpartner für die Schüler zur Verfügung. Erst neulich habe ein Maler an einer der letzten Haltestellen des Showtrucks zwei Lehrlinge angeworben, berichtet er. Immerhin ein Schritt in die gewünschte Richtung.

Julia Ruhnau