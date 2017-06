Fotos: So verbringen die Kleeblatt-Kicker ihren Urlaub

FÜRTH - Herzchen fliegen durchs Internet: Die Kleeblatt-Profis haben den "Summer of Love" ausgerufen und lassen uns über das Internet-Netzwerk Instagram an ihrem Urlaub teilhaben. Wir haben die Bilder!

Sonst jagt Kleeblatt-Verteidiger Niko Gießelmann eher Verteidiger - im Urlaub aber ist es eine Schildkröte. Foto: Martin Schano



Hochzeit, Verlobung, Flitterwochen – keine Frauenzeitschrift beim Frisör kann derzeit mit den Profis der SpVgg Greuther Fürth mithalten.

Während sich Balazs Megyeri kommentarlos zum Heiraten nach Ungarn verabschiedet hat, sendet Serdar Dursun ein Video von den Malediven. Dort ist er mit seiner frisch angetrauten Gemahlin in den Flitterwochen in einer Hütte auf Stelzen im türkisfarbenen Meer. Wer neidisch ist, darf sich von den dunklen Wolken am Himmel getröstet fühlen – auch im Paradies scheint nicht immer die Sonne. Marcel Franke hat das alles noch vor sich. Der von Vereinen und Frauen gleichermaßen umschwärmte Modellathlet verkündet via Instagram seine Verlobung. Unter einem Foto vom dicken Brilli steht der Hashtag: #shesaidyes. Sie hat ja gesagt.

Niko Gießelmann indes scheut keine Gefahr und geht mit 30 Schildkröten schwimmen. Erleichtert stellt er bei dem Ausflug auf Sansibar fest: "Happy that they‘re vegetarian". Er sei froh, dass sie Vegetarier sind. Die Tiere freuen sich sicher auch, dass Gießelmann laut seinem Instagram-Profil eher auf Rindersteaks steht. Genauso wie Torhüter Balazs Megyeri, der auf einem Video festhält, wie er Tatar mit zwei Ikea-Messern zubereitet. So nah dran an den Stars ist man nur dank Internet. Ein bisschen Intimsphäre jedoch behalten sie sich alle vor.

Khaled Narey etwa lässt sich zwar vor der Skyline von Bangkok fotografieren. Seine Freundin, mit der er auf Asien-Tour ist, bekommt niemand zu Gesicht. Da ist Daniel Steininger anders drauf. Er zeigt gerne "meinen Engel". Die Ironie an dem Bild: Zuerst haut er dem Club in der Hinrunde ein Tor in die Kiste, dann entspannt der Stürmer der Franken-Meister-Mannschaft auch noch vor dem Nürnberger Wahrzeichen. Ein starkes Stück!

Brodelnde Gerüchteküche

Ein wenig gerührt ist man beim Abschiedsgruß von Zlatko Tripic. Dass dem #kleblatt ein "e" fehlt und er "eine schöne Zeit gehapt" hat, sei ihm verziehen. Dafür lernte er in den zweieinhalb Jahren in Fürth zunächst langsam, letztendlich aber erstaunlich gut Deutsch. Wieder im Flugzeug sitzt indes Dominik Schad. Er schied am Mittwoch mit der deutschen U<ET>20-Nationalmannschaft aus der WM in Südkorea aus: 3:4 gegen Sambia. Über zu wenig Spielzeit konnte er sich nicht beklagen: In der Vorrunde spielte er 68, 66 und 90 Minuten (0:2 gegen Venezuela, 0:0 gegen Mexiko, 3:2 gegen Vanuatu). Im Achtelfinale war nach 75 Minuten Schluss für den 20-Jährigen, der in der Abwehr und im Mittelfeld auf beiden Seiten auflief.

Die Internet-Gerüchteküche schreibt zwei Spielern einen Wechsel nach Fürth zu: Vom schwedischen Klub Hammarby IF soll der 1,91 Meter große ungarische Innenverteidiger Richard Magyar kommen. Der 26-Jährige könnte Marcel Franke ersetzen, an dem Union Berlin und Werder Bremen Interesse zeigen sollen. Desweiteren spricht die Bild-Zeitung über ein Fürther Interesse am Hannoveraner Torwart Timo Königsmann. Der 20-Jährige kam zuletzt 15-mal in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen zum Einsatz. Wird am Ende ein Platz frei bei den Kleeblatt-Torhütern der ersten und zweiten Mannschaft, weil Balazs Megyeri geht, oder will man nur nach Vertragsende von Jonas Deumeland die dritte Torhüterposition neu besetzen? Marius Funk hatte sich im Januar das Kreuzband gerissen.

Martin Schano