Franken-Bike: Motorrad-Fans erfasst der Retro-Trend

Die Messe zog am Wochenende 6000 Besucher in die Fürther Stadthalle - vor 4 Stunden

FÜRTH - Draußen sonniges Frühlingswetter, drinnen heiße Maschinen: Zwei Tage lang hat die Franken-Bike Motorradfans aus der ganzen Region in die Fürther Stadthalle gezogen. Am Ende zählten die zufriedenen Veranstalter knapp 6000 Besucher.

Viel Chrom und jede Menge Hubraum — diese Kombination lässt das Herz passionierter Motorradfans höher schlagen. Auf Hochglanz polierte Ausstellungsstücke weckten die Lust auf erste Touren in der neuen Saison. © Foto: Armin Leberzammer



"Damit bewegen wir uns etwa auf dem Niveau der Vorjahre", berichtet Messe-Chef Mathias Thomaschek. Seinem Aberglauben zum Trotz wurde auch die 13. Auflage der Franken-Bike von Besuchern wie Ausstellern gleichermaßen positiv bewertet.

Besonders erfreut zeigt sich Thomaschek über das wieder steigende Interesse bei Frauen sowie der jüngeren Generation. Vorbei sind offenbar die Zeiten, als sich die Branche in erster Linie auf die über 50-Jährigen konzentrierte. Beim Design der Motorräder macht er dagegen einen gegenläufigen Trend aus: "Das Publikum wird jünger, das Aussehen der Bikes orientiert sich verstärkt am Retro-Look. Die Leute wollen wieder mehr Form statt Leistung."

Davon profitieren unter anderem auch Firmen wie Tuned2Ride aus Burgthann. Hervorgegangen aus einer einfachen Werkstatt, bietet das vierköpfige Team neben normalem technischen Service Spezialanfertigungen für Design und Optik an. "Wir haben eine eigene Fräsfertigung und arbeiten eng mit einem Airbrush-Künstler zusammen", erläutert Sebastian Kupfer. Da kämen dann schon einmal Aufträge mit Beträgen in fünfstelliger Höhe zusammen. Doch auch für den kleinen Geldbeutel lasse sich stets etwas Individuelles auf's Bike zaubern. "Alles mit TÜV-Abnahme, darauf legen wir großen Wert", betont er.

Sicherheit geht vor, so sieht das Ralf Kriegel ebenfalls. Der Fahrsicherheitstrainer gibt den Bikern am Messestand des ADAC Tipps für einen guten Start in die neue Saison. "Wir alle haben jetzt ein halbes Jahr pausiert", sagt er, "und das spüren wir als Trainer genauso wie jeder andere Fahrer." Vor der ersten Ausfahrt sollten also zumindest Reifendruck und Batterie überprüft werden. "Und übertreibt’s nicht gleich mit zu langen Touren", meint er. Schließlich erfordere das motorisierte Hobby auch eine gewisse Fitness. Deshalb mahnt er jeden seiner Gesprächspartner, "sich Zeit zu lassen, damit die Autofahrer am Anfang der Saison wieder uns und wir wieder die Autofahrer kennenlernen."

Armin Leberzammer