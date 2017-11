Frankenschnellweg: Nächtliche Arbeiten bei Ronhof

Fahrbahn wird bis 10. November erneuert - Abschnittsweise gesperrt - vor 2 Stunden

FÜRTH - Drei Nächte lang müssen Autofahrer hier mit Behinderungen rechnen: Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert von heute an bis zum Freitag, 10. November, jeweils von circa 20 Uhr bis 6 Uhr auf einer Länge von rund 600 Meter die Fahrbahndecke des Frankenschnellwegs bei Ronhof in beiden Fahrtrichtungen. Dabei muss die Anschlussstelle Ronhof je nach Baufortschritt gesperrt werden.

An der Ausfahrt Rohnhof müssen Autofahrer in den Nächten bis Freitag aufpassen. © Foto: Ralf Rödel



Für die Fräsarbeiten in der Nacht vom 7. auf 8. November wird die Anschlussstelle Ronhof nur kurz gesperrt. Für die Asphaltierungsarbeiten in Fahrtrichtung Nürnberg vom 8. auf 9. November kann die Ausfahrt der Anschlussstelle Ronhof dann nicht genutzt werden. Das Einfahren in Fahrtrichtung Nürnberg ist laut Direktion jedoch problemlos möglich.

Für die Asphaltierungsarbeiten in Fahrtrichtung Bamberg vom 9. auf 10. November kann wiederum die Einfahrt der Anschlussstelle Ronhof in Fahrtrichtung Bamberg nicht genutzt werden. Das Ausfahren in Fahrtrichtung Bamberg nach Angaben der Nürnberger Dienststelle problemlos möglich.

Die Umleitungsstrecken sind, so die Behörde, ausgeschildert. Die Autobahndirektion weist zugleich darauf hin, dass die Arbeiten witterungsabhängig sind und eine Verschiebung möglich ist.

fn