Fränkische Genüsse aus dem Landkreis Fürth

Direktvermarkter machen kreativ gemeinsame Sache - vor 9 Minuten

CADOLZBURG - Frühstücksperlen, Feierabendgold und Vorratsdiamanten: Unter diesen Namen gibt es ab sofort "Heimatschätze" zum Verschenken oder selbst genießen. Das Regionalmanagement des Landkreises Fürth hat dafür eine Reihe von Direktvermarktern zusammengebracht, die ihre Erzeugnisse bislang in drei verschiedenen Kombinationen anbieten.

In Holzkisten verpackt, sollen regionale Produkte als „Heimatschätze“ Auftrieb erhalten: Direktvermarkter, Vertreter der Lebenshilfe und der ZiMa Zirndorf präsentieren im Hofladen Franken-GeNuss mit Landrat Matthias Dießl (5. v. re.) und Joanna Bacik vom Regionalmanagement des Landratsamts Fürth (daneben) die bislang erhältlichen Sets. © Fotos: Leberzammer



"Wir haben viel Herzblut in das Projekt gesteckt", berichtet Martin Stiegler aus Gonnersdorf. Bei dem 25-jährigen Haselnussbauern laufen die logistischen Fäden hinter den Heimatschätzen zusammen. Mit den von der Lebenshilfe gefertigten und anschließend unterschiedlich befüllten Holzkistchen soll der Bekanntheitsgrad der Initiative "Gutes aus dem Fürther Land" gesteigert werden.

Besonders lobt Stiegler das Engagement der Mitarbeiter im Regionalmanagement: "Sie waren die kreativen Köpfe." Für sich und andere Landwirte, aber auch für Verarbeiter wie Metzger oder Brauer sieht er in dem neuen Angebot eine gute Möglichkeit, dem Strukturwandel in der Landwirtschaft zu begegnen: "Wir müssen auf die veränderten Gewohnheiten der Konsumenten reagieren", weiß er.

Boom bei Regionalität

Nudeln, Salami, Bier und Öl sollen dem Käufer oder dem Beschenkten den Feierabend verschönern.



Zugute kommt den Selbstvermarktern, dass regionale Produkte gerade besonders gefragt sind. Mit den "Heimatschätzen" wird es den Verbrauchern leicht gemacht, weil gleich eine ganze Reihe an Lebensmitteln in den Kisten steckt. So finden sich unter den "Frühstücksperlen" beispielsweise Müsli, Honig, Nusscreme und andere Aufstriche sowie im Landkreis gerösteter Kaffee.

Das "Feierabendgold" beinhaltet unter anderem Nudeln samt passender Soße, Salami, Bier, Rapsöl und Haselnusssalz. Die dritte Kiste mit dem Namen "Vorratsdiamanten" bietet Produkte mit längerer Haltbarkeit wie Wurstdosen, Backerbsen, Sauerkraut, Bio-Grieß oder Mehl.

Dank kurzer Wege vom Erzeuger versprechen die Heimatschätze Frische und hohe Qualität. Sie stammen von kleinen Höfen und Betrieben aus dem Landkreis. Für Landrat Matthias Dießl, der die neuen Kombi-Kisten mit den pfiffigen Namen in Martin Stieglers Hofladen "Franken-GeNuss" vorgestellt hat, sind die Heimatschätze "ideale Geschenke, mit denen man Freunde überraschen kann".

Extraausgabe zu Weihnachten

Auch hier ansässige Firmen könnten damit bei ihren Kunden für "Gutes aus dem Fürther Land" werben. Dießl hofft, dass die neue Verkaufsidee gut ankommt und weitere Kreise zieht. Als Kostprobe oder Präsent zeigen die Heimatschätze die Vielfalt der Region", findet der Politiker, der sich auch Spezialausgaben, beispielsweise zu Weihnachten, gut vorstellen kann.

Die Holzkisten selbst sind übrigens ebenfalls regional und werden von den Lebenshilfe-Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung in Forchheim gefertigt. Für die logistische Umsetzung der Idee konnte der Landkreis Martin Stiegler gewinnen.

"Es ist wichtig, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht", findet der Gonnersdorfer, bei dem die Erzeuger ihre Produkte abliefern und bei dem dann die Kisten zusammengestellt werden. Zu kaufen sind die Heimatschätze in der Tourist-Information in Zirndorf, bei der Lecrio-Ledermanufaktur in Roßtal und im Online-Shop des Landkreises.

Bei Stieglers Franken-GeNuss in Gonnersdorf sind die Heimatschätze außerdem zwischen Januar und September nach Vorbestellung erhältlich. "Das Gute liegt oft so nah — dieses Bewusstsein möchten wir mit den Heimatschätzen den Verbrauchern näherbringen", wirbt der Landrat für das Vorhaben.

ARMIN LEBERZAMMER