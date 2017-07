Französisch-Lektionen für Fürther Grundschüler

Frauenschule wird mit freiwilligen Stunden Teil eines Projekts — Kritik abgewiesen - vor 52 Minuten

FÜRTH - Seit fast zehn Jahren gibt es an der Grundschule Frauenstraße in der Südstadt eine Französisch-AG, in der Kinder früh mit der Fremdsprache in Berührung kommen. Ab dem kommenden Schuljahr ist sie nun eine von zehn bayerischen "Bilingualen Grundschulen Französisch" mit besonderen freiwilligen Angeboten.

Vive la France: Kinder und Pädagogen zeigen an der Grundschule in der Frauenstraße schon mal Flagge für das im Herbst beginnende Pilotprojekt. © Foto: Leberzammer



Vive la France: Kinder und Pädagogen zeigen an der Grundschule in der Frauenstraße schon mal Flagge für das im Herbst beginnende Pilotprojekt. Foto: Foto: Leberzammer



"Unsere Erfahrungen zeigen, dass gerade Kinder im Grundschulalter oft unerkannte Potenziale zum Spracherwerb besitzen", erklärte Schulleiterin Elisabeth Schürner bei der Vorstellung des Projekts. Ziel sei nicht in erster Linie das Erlernen von Wörtern und Redewendungen, sondern das Kennenlernen der französischen Kultur.

Teilnehmen können in der zweiten, dritten und vierten Jahrgangsstufe jeweils 20 Mädchen und Buben. Der Schwerpunkt wird mit einer Doppelstunde in der dritten Klasse gesetzt. Die zweite Klasse bekommt zum Einsteigen eine Stunde, ebenso die vierte, in der wegen des anstehenden Übertritts auf weiterführende Schulen die Intensität wieder etwas zurückgefahren wird.

Harsche Kritik am Programm, wie sie nach einem ersten Bericht über das Projekt auf der Facebook-Seite der FN geäußert wurde – Tenor: Die Kinder sollten doch erst einmal richtig Deutsch lernen — hält Schulamtsdirektorin Ulrike Merkel für unbegründet. "Es handelt sich ja um freiwillige und zusätzliche Stunden außerhalb des Klassenverbands", sagt sie. Deshalb gehe der Schule mit ihrem vergleichsweise hohen Migrantenanteil auch keine Stunde für die Deutschförderung verloren.

Sie sieht in der bilingualen Grundschule sogar eine Möglichkeit, den Kindern zusätzliche Erfolgserlebnisse zu vermitteln. "Aus meiner Sicht wäre es schade und zu kurz gedacht, Schule nur auf das Lernen von Deutsch zu reduzieren", meint Merkel. Das neue Angebot sei außerdem eine Chance für die Grundschule Frauenstraße, ihr Profil zu schärfen: "Es gibt Schulen mit besonderen musischen Angeboten, Sport oder EDV. Hier haben wir jetzt ein sprachliches Zusatzprogramm." Man werde das ab September ausprobieren — dann werde sich zeigen, wie es funktioniert. Bei der Unterstützung der Bewerbung zögerte die Schulamtsdirektorin keinen Augenblick. "Als ich bei einer Dienstbesprechung im Kultusministerium vom Schulversuch erfahren habe, dachte ich sofort an die Frauenschule." Schließlich habe sich dort die von Lehrerin Renate Meßner-Brütting in Zusammenarbeit mit dem Lim-Haus initiierte Französisch–AG als Keimzelle empfohlen.

Das Ministerium verfolgt neben der Förderung der Sprachkompetenz die "Anbahnung von interkultureller Handlungskompetenz" sowie die Schaffung von Anschlussmöglichkeiten beim Übertritt an weiterführenden Schulen.

Fürths Bürgermeister und Schulreferent Markus Braun freut sich, dass eine hiesige Schule den Zuschlag erhalten hat – passe dies doch bestens ins Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Limoges. "Die Begegnung mit anderen Kulturen und Sprachen ist in einem zusammenwachsenden Europa ganz wichtig", findet er. Für ihn ist die bilinguale Grundschule "ein deutsch-französischer Leuchtturm, der in der Südstadt für die Zukunft entsteht."

ARMIN LEBERZAMMER