Frau beißt Polizistin bei Festnahme ins Bein

FÜRTH - Der Streit eines Paares am Donnerstagabend in der Fürther Südstadt endete für eine Polizistin mit leichten Verletzungen. Die Beamtin war dabei, die Frau des Paares festzunehmen, als diese sich wehrte: Sie biss in ihr Bein.

Am Donnerstagabend hat sich ein Paar in der Fürther Südstadt aus noch unbekannten Gründen in die Haare bekommen. Die Betroffenen verständigten selbst die Polizei - als die Beamten eintrafen, hatten die Anrufer den Ort jedoch bereits verlassen. Beide konnten kurze Zeit später in einer naheliegenden Gaststätte von zwei Streifen der Polizei Fürth angetroffen werden.

Während der polizeilichen Kontrolle versuchte der Mann einen Polizisten zu schlagen. Deshalb wurde er umgehend festgenommen. Seine Begleiterin wollte ihm offenbar mit körperlichem Einsatz helfen und wurde schließlich ebenfalls festgenommen.

Das passte ihr jedoch gar nicht: Sie biss einer Polizistin ins Bein und versuchte sich durch heftiges Treten zu Befreien - erfolglos.

Nachdem die beiden anschließend auch noch gegenüber den Polizeibeamten ausfällig wurden, wurden gegen beide Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstands, der Sachbeschädigung und der Beleidigung eingeleitet.

