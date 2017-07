Frau in Fürth sexuell belästigt - Täter konnte flüchten

Übergriff in der Südstadt - Polizei sucht nach Zeugen - vor 31 Minuten

FÜRTH - Am frühen Dienstagmorgen belästigte ein bislang Unbekannter in der Fürther Südstadt eine junge Frau. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise.

Eine junge Frau war am Dienstagmorgen gegen 1.15 Uhr in der Glückstraße unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten näherte und sie unsittlich berührte. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Kaiserplatz.

Laut Beschreibung handelte es sich um einen jüngeren, schlanken Mann mit mittelblonden Haaren. Er war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und trug ein langes Oberteil und eine lange Hose. Außerdem hatte er einen Rucksack bei sich.

Die Fürther Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter 0911 2112-3333 bei der Polizei melden.

