Frau schwer verletzt: Auto rammt Kühllaster von Straße

Nach Kollision: Renault-Fahrerin muss mit Helikopter in Klinik - vor 1 Stunde

OBERMICHELBACH - Sie übersah einen Transporter - mit schwerwiegenden Folgen: Eine Frau (20) rammte am Mittwochnachmittag einen Kühllaster in Untermichelbach. Beide Fahrzeuge flogen in den Straßengraben.

Bilderstrecke zum Thema Trümmerfeld in Untermichelbach: Clio schleudert Kühlwagen in Graben Der 3,5-Tonner blieb auf der Seite liegen: Am Mittwochnachmittag erfasste eine Frau mit ihrem Renault Clio einen Kühllaster bei Untermichelbach. Nach ersten Erkenntnissen übersah die Frau den Transporter.



Der Transporter war auf dem Weg von Vach nach Obermichelbach - doch plötzlich rammte ihn ein Renault Clio. Die Fahrerin des Wagens hatte den Kühllaster beim Auffahren aus der Vacher Straße auf die Verbindungsstraße wohl übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der 3,5 Tonner umkippte und im Straßengraben landete. Auch der Wagen der 20-Jährigen flog in die Böschung.

Die junge Frau wurde in ihrem Renault eingeklemmt. Sie musste von den Feuerwehren aus Obermichelbach und Veitsbronn mit schwerem Gerät aus ihrem Wagen herausgeschnitten werden. Bei dem Unfall erlitt die 20-Jährige schwere Verletzungen, ein Rettungshelikopter brachte sie in eine Klinik. Der Fahrer des Transporters blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Beide Fahrzeuge sind komplett demoliert und müssen jetzt abgeschleppt werden. Auch deshalb bleibt die Verbindungsstraße von Vach nach Obermichelbach bis auf Weiteres komplett gesperrt. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.