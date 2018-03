Frauenrechte: Viel Arbeit auch nach 30 Jahren

Fürther Gleichstellungsstelle feierte ihr Jubiläum mit einem Festakt

FÜRTH - Seit 30 Jahren gibt es die Gleichstellungsstelle in Fürth, die sich dafür einsetzt, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben. Das Jubiläum wurde jüngst mit einem Festakt gefeiert.

Für ein ungewöhnliches Bild sorgten Schauspielerin Lena Schmöcker und Musiker Ralf Bauer im großen Sitzungssaal des Rathauses. Für ihr "Gleichstellungs-ABC" brachten sie pinke Schweinchen mit. © vty



Als die Stadt Fürth 1988 die Stelle einer Frauenbeauftragten schuf, gab es in Sachen Gleichberechtigung noch jede Menge zu tun. Bis 1977 hatten Frauen ihren Mann sogar noch um Erlaubnis bitten müssen, wenn sie arbeiten gehen wollten. Und selbst 1988 fand sich in der gesamten Fürther Stadtverwaltung keine einzige Amtsleiterin.

Viel ist seitdem erreicht worden — doch nötig ist die Stelle bis heute. Das wurde auch beim Festakt deutlich, zu dem die städtische Gleichstellungsstelle anlässlich des 30-jährigen Bestehens mit einem bunten Programm geladen hat. Schauspielerin Lea Schmöcker handelte dabei vor rund 100 Gästen mit ihrem "Gleichstellungs-ABC" aktuelle Problemfelder rund um die gesellschaftliche Rolle von Frauen auf kreative Weise ab.

Hilde Langfeld, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Fürth, und Oberbürgermeister Thomas Jung erinnerten an die Meilensteine, die bei den Frauenrechten schon erreicht wurden, darunter das Jubiläum "100 Jahre Frauenwahlrecht" und die bundesweite Aktion "Equal Pay Day", mit der auf ungleiche Löhne hingewiesen wird. Sie wiesen dabei auch auf positive Entwicklungen speziell in Fürth hin: So liegt beispielsweise der Frauenanteil des Stadtrats aktuell bei 46 Prozent. Und in Burgfarrnbach wurde 2003 das Museum Frauenkultur regional gegründet.

Besonders Langfeld betonte, wie wichtig es für das Gelingen ihrer Arbeit sei, dass sie parteiübergreifend Unterstützung erfahre – auch weiterhin: "Zwar haben sich die Themen in den letzten 30 Jahren geändert, die Kinderbetreuung hat sich zum Beispiel verbessert, es gehen mehr Männer in Väterzeit – aber die Probleme sind komplex und noch nicht vom Tisch und die Arbeit geht nun Mal nur Schritt für Schritt voran."

Rathauschef Jung führte drastisch vor Augen, wie viele Frauen immer noch gedemütigt und misshandelt werden: "Es ist schlimm genug, dass es Tierheime gibt, aber dass wir Frauenhäuser brauchen ist eigentlich ein Skandal". Gewalt an Frauen rücke immer mehr in den Fokus, sagte auch Langfeld: "Seit dem vergangenen Jahr bieten wir eine gemeinnützig unterstützte Beratungsstelle für Opfer von psychischer und physischer Gewalt an. Diese Arbeit ist der erste Schritt zu einer weiteren notwendigen Institutionalisierung, weil wir zeigen, dass die Nachfrage da ist."

Auch die Künstlerin Lea Schmöcker sieht noch viel Handlungsbedarf, wie sie in ihrem Gleichstellungs-ABC deutlich machte: Angefangen bei "A" wie bei der weiblichen Sprachassistentin Alexa, die plötzlich zur ungehorsamen Feministin mutiert, und "B" wie Barbie und falschen Schönheitsidealen arbeitete sie das Alphabet mit spitzer Zunge ab.

Musikalisch begleitet wurde sie dabei von Ralf Bauer. Im heimlichen Finale veranstalteten die beiden Darsteller eine "Schweinerei" auf der Regierungsbank, indem quietschende Gummischweine – in pink wie "P" – umherflogen.

Geändert hat sich seit 1988 allerdings auch dies: Die Frauenbeauftragte ist seit den 90er Jahren eine Gleichstellungsbeauftragte: "Früher stand Frauenförderung im Vordergrund, bis irgendwann der Gedanke der Gleichstellung von Frauen und Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft aufgekommen ist", erklärte Langfeld in einem früheren FN-Interview.

Sehr sinnvoll sei es etwa, heute neben dem Girls’ Day einen Boys’ Day anzubieten: um das Interesse an soziale Berufen zu wecken. Oder sich dafür einzusetzen, dass Männer Elternzeit nehmen können. Davon profitieren zudem auch die Frauen.

