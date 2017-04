Freibaderöffnung: Warten auf wärmere Temperaturen

FÜRTH - Auch wenn es zurzeit nicht danach aussieht: Der Wonnemonat naht – und damit Badespaß unter freiem Himmel. In Feucht und Roth kann man bereits seit Samstag planschen. Bei komfortablen 24 Grad im Sportbecken braucht es dazu nicht einmal besondere Überwindung. Auch in Fürth und im Landkreis laufen die Vorbereitungen auf die Saison.

Am Montag, als unser Bild entstand, durfte Schwimmmeister Klaus Meyer im Bibertbad noch auf ein sonnenbeschienenes Becken blicken. Zirndorf startet voraussichtlich am 6. Mai in die Saison. © Foto: Ahmad Alakel



Während im Nürnberger Westbad noch überlegt wird, ob man die Pforten am kommenden Wochenende öffnen soll, denkt Bäderleiter Frank Hatzel in Zirndorf an eine Freibaderöffnung am 6. Mai. Zwar ist auch das Bibertbad schon einmal am 1. Mai in die Freibadsaison gestartet, doch dämpft der anhaltende Kälteeinbruch heuer die Euphorie. Bis 9. Mai noch sollen die Nachttemperaturen unter fünf Grad liegen. Das macht einen enormen Energieeinsatz nötig, um die Wassertemperatur erträglich zu halten. Deshalb liebäugelt man auch im traditionell zu den Vorreitern der Saison zählenden Westbad eher mit dem 5. oder 6. Mai als Eröffnungstermin.

Immerhin benötigt man nach Angaben von Frank Hatzel ungefähr 14 Tage, um das große Sportbecken aufzuheizen. Die Vorbereitungen drum herum sind in Zirndorf wie auch andernorts bereits weitgehend abgeschlossen. In Veitsbronn etwa wurden in den vergangenen drei Wochen Beachvolleyballfeld, Spielplatz, Babybecken, Rutsche und Kiosk herausgeputzt, Umkleideschnecken repariert. Saisonstart ist im Veitsbad nach Angaben von Bürgermeister Marco Kistner am 14. Mai.

Dagegen will Fürthermare-Betreiber Horst Kiesel das Fürther Freibad am Scherbsgraben erst zum vertraglich mit der Stadt vereinbarten Termin am 15. Mai aufsperren. "Aber bei jedem Wetter", wie er auf FN-Anfrage betont. Das Schlusslicht im Freibadreigen macht das Großhabersdorfer Naturbad, das am 19. Mai seine Pforten öffnet. Es kommt dank natürlicher Pflanzenfilter ohne Chemie aus, allerdings auch ohne Heizung. Gleichwohl gibt es eine Reihe abgehärteter Fans, die niedrige Wassertemperaturen nicht abschrecken.

Geöffnet sind die Freibäder in Zirndorf und Veitsbronn täglich von 8 bis 20 Uhr. Das Fürther Scherbsgrabenbad ebenso, jedoch mittwochs, donnerstags und freitags bereits ab 7 Uhr. Das Großhabersdorfer Bad macht hingegen täglich erst um 9 Uhr auf und schließt freitags, samstags und sonntags bereits um 19 Uhr, sonst wie die übrigen Freibäder um 20 Uhr.

Der Eintritt kostet in Fürth und Zirndorf vier Euro. Die Saisonkarte schlägt übereinstimmend mit 130 Euro zu Buche. Im Veitsbad wurden die Preise nach sieben Jahren leicht angehoben und liegen jetzt ebenfalls bei vier Euro für die Tageskarte und 96 Euro für die Saison. Billiger ist der Badespaß in Großhabersdorf, wo man bereits mit 2,50 am Tag dabei ist und mit 30 Euro die ganze Saison bis zum 9. September. In Großhabersdorf (ab 17 Uhr), Veitsbronn (ab 16 Uhr) und Zirndorf (ab 16.30 Uhr) gelten zudem um einen Euro verbilligte Feierabendtarife.

Voker Dittmar