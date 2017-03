Freimaurer in Fürth feiern Jubiläum

FÜRTH - Die Fürther Loge "Zur Wahrheit und Freundschaft" – gegründet 1803 – feiert das 300jährige Bestehen des Bruderbundes mit mehreren über das Jahr verteilten öffentlichen Veranstaltungen. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das kommende Wochenende.

Das Fürther Logenhaus. © Hans-Joachim Winckler



Am 24. Juni 1717 schlossen sich in London vier Logen zur ersten Großloge (Dachverband) zusammen. Dieser Tag wird heute als Geburtstag der Freimaurerei betrachtet. Die Geisteshaltung war durch die Aufklärungszeit bestimmt. Der Freimaurer ist gehalten, sein Leben nach den Idealen Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Humanität und Toleranz auszurichten – losgelöst von religiösen oder politischen Dogmen.

Am kommenden Samstag führt Stadträtin Michaela von Wittke Interessenten zu Straßen und Plätzen, die nach Freimaurern benannt sind, und zeigt, dass Fürther Freimaurer Wegweiser in der Stadtentwicklung waren. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Auferstehungskirche, Nürnberger Straße 15. Die kostenfreie Führung endet am Logenhaus in der Dambacher Straße, wo eine Besichtigung angeboten wird.

Am Sonntag beginnt um 11 Uhr im Festsaal des Logenhauses der Festakt zum 300-jährigen Bestehen der Freimaurerei. Nach einem Grußwort des Oberbürgermeisters referiert Andreas Plöger zum Thema "Freimaurerei ist ein eigenartiges System…".

