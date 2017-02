Freimaurer prägten die Kleeblattstadt

Neuer Rundgang gibt Aufschluss über das Wirken der Fürther Logenbrüder - vor 1 Stunde

FÜRTH - „Fürther Freimaurer – Wegweiser in der Stadtentwicklung“ lautet der Titel eines neuen Stadtrundgangs, den die Tourist-Info gemeinsam mit der Loge „Zur Freundschaft und Wahrheit“ konzipiert hat. Am Sonntag nutzten rund 100 Menschen die Gelegenheit, sich über Leben und Wirken der Fürther Logenbrüder zu informieren.

Im Logenhaus in der Dambacher Straße schlägt das Herz der Freimaurerei in Fürth. © Hans-Joachim Winckler



Im Logenhaus in der Dambacher Straße schlägt das Herz der Freimaurerei in Fürth. Foto: Hans-Joachim Winckler



Heinrich Berolzheimer, Otto Seeling oder Leonhard Kurz: allesamt Persönlichkeiten, die im Fürther Stadtbild Spuren hinterlassen haben und deren Namen dort bis heute präsent sind. Doch Rundgangsleiterin Bärbel Bachmann-Leitmeir erinnerte neben diesen prominenten Freimaurern auch an andere, die jüngeren Fürthern nicht mehr so geläufig sind. Hans Schiller (1902-1991) etwa, der nach dem Krieg Stadtgartendirektor war und maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Gartenschau von 1951 hatte. Im Stadtpark, selbst ein Erbe dieser Veranstaltung, steht heute eine Büste des Freimaurers, dessen Ziel es stets gewesen ist, Kunst und Natur zur seelischen Erbauung des Menschen in Einklang zu bringen.

Bilderstrecke zum Thema Freimaurer in Fürth: Zwischen Mystik und Humanität Freimaurer umweht immer auch ein Hauch des Geheimnisvollen. Diese Bilder nehmen Sie mit auf einen Weg durch das Fürther Logenhaus und offenbaren viel Wissenswertes zur Freimaurerei.



Deutliche Spuren hinterlassen hat auch Wolf Wilhelm Mailaender (1820-1871). Der in Diespeck geborene Hopfenhändler erwarb einst zwei Fürther Brauereien, die in der Folge rasch expandierten. Auf der Schwand entstand bald das neue Brauhaus Mailaender, im Volksmund eigentlich nur unter dem Begriff Bergbräu bekannt. Firma und Produktionsstätte sind längst Geschichte, doch für die Fürther Freimaurer blieb Mailaender einer ihrer prägenden Logenbrüder. Schließlich stiftete dieser das Grundstück an der Dambacher Straße, wo seit 1891 das Logenhaus steht.

Dort endete am Sonntag auch der etwa zweistündige Rundgang, den Bachmann-Leitmeir nutzte, um die heuer 300-jährige Geschichte der weltweiten Freimaurerei zu beleuchten. Wer die gestrige Führung verpasst hat, wird im Jubiläumsjahr noch mehrere Gelegenheiten zur Teilnahme haben. Weitere Termine sind am 18. März, 26. April und 17. Mai vorgesehen. Informationen dazu gibt es unter www.fuerth.de/tourismus.

An der Büste im Stadtpark erfuhren die Führungsteilnehmer bei der Premiere am Sonntagnachmittag Interessantes über den Freimaurer und Schöpfer der grünen Oase Fürths: Stadtgartendirektor Hans Schiller. © Foto: Leberzammer



An der Büste im Stadtpark erfuhren die Führungsteilnehmer bei der Premiere am Sonntagnachmittag Interessantes über den Freimaurer und Schöpfer der grünen Oase Fürths: Stadtgartendirektor Hans Schiller. Foto: Foto: Leberzammer



ARMIN LEBERZAMMER