Freund mit Kissen erstickt: Dachdecker muss ins Gefängnis

Mann leidet laut psychiatrischen Sachverständigen an Wahnvorstellungen - vor 1 Stunde

FÜRTH - Im März 2016 erstickte ein 46 Jahre alter Dachdecker seinen Freund in der gemeinsamen Wohnung in Fürth. Nun verurteilte ihn das Landgericht Nürnberg-Fürth wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Gefängnis. Das Gericht ordnete außerdem an, dass der psychisch kranke Mann in der Psychiatrie untergebracht wird.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts sah es als erwiesen an, dass der 46-Jährige am Abend des 24. März 2016 mit seinem Mitbewohner in Streit geriet und ihn dann mit einem Kissen oder einem anderen Gegenstand erstickte. Der Dachdecker leidet laut einem psychiatrischen Sachverständigen an Wahnvorstellungen. Vor Gericht berichtete der Dachdecker von bizarren Vorfällen - so will er von prominenten Mitgliedern des FC Bayern angegriffen worden sein.

Auch am Tatabend habe sich der Mann in Verschwörungsphantasien hineingesteigert, meint das Gericht. Eine Äußerung des 51 Jahre alten Wohnungsbesitzers habe zu einer Eskalation geführt. Der 46-Jährige ist aufgrund seiner Krankheit vermindert schuldfähig. Dennoch verurteilte ihn das Gericht wegen Totschlags zu achteinhalb Jahren Gefängnis. Weil der vorbestrafte Mann erneut gewalttätig werden könnte, und deshalb eine Gefahr für andere Menschen darstellt, ordneten die Richter die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an.

Oberstaatsanwalt Peter Adelhardt hatte wegen Totschlags neuneinhalb Jahre Haft und ebenfalls die Unterbringung in der Forensik beantragt. Verteidiger Klaus-Harald Bukow ging dagegen davon aus, dass der Dachdecker seinen Bekannten aus Versehen während eines Gerangels umgebracht hat. Es liege lediglich eine Körperverletzung mit Todesfolge vor. Eine Haftstrafe unter dreieinhalb Jahren sei dafür ausreichend, so der Rechtsanwalt.

Clara Grau