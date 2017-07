Frischer Stoff: Sommerferien-Leseclub startet in Fürth

Volksbücherei Fürth hat für die Aktion 150 Titel angeschafft - vor 1 Stunde

FÜRTH - Rein in die Bibliothek, Bücher schnappen und dann den ganzen Sommer über lesen – so viel wie möglich! Denn hier geht es um etwas: Beim Sommerferien-Leseclub gibt es Preise für die fleißigsten Bücherwürmer. Heute geht es los.

Ran an das Lesefutter: Bürgermeister Markus Braun, Thomas Will von der Ober-Scharrer-Gruppe sowie Jasmin Knorr und Christina Röschlein von der Volksbücherei präsentieren die neu angeschafften Bände. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Ran an das Lesefutter: Bürgermeister Markus Braun, Thomas Will von der Ober-Scharrer-Gruppe sowie Jasmin Knorr und Christina Röschlein von der Volksbücherei präsentieren die neu angeschafften Bände. Foto: Foto: Hans-Joachim Winckler



150 Titel wurden extra für den Leseclub angeschafft, erst mal können sie exklusiv nur die Clubteilnehmer ausleihen. Nach den Ferien wandern die Bücher dann in die normalen Regale der Bibliothek. Zur Verfügung gestellt wird der Lesestoff vom Sponsor, der Ober-Scharrer-Gruppe.

Die Aktion sei eine gute Möglichkeit, Jugendliche wieder mehr für die Bibliothek zu gewinnen, sagt Bürgermeister Markus Braun. Im vergangenen Jahr wurde von einem Mädchen der neue Rekord von 82 gelesenen Büchern in sieben Wochen aufgestellt. Die Mädchen liegen beim Lesen generell weiter vorne. Auch dieses Jahr kommt nur ein Drittel der Anmeldungen von Jungen. "Wir versuchen, das Angebot ein bisschen anzupassen, deswegen haben wir Bücher wie Starwars oder Warrior Cats, die bei Jungs beliebt sind, mit ins Programm genommen", sagt Bücherei-Leiterin Christina Röschlein.

Die Motivation für die Kinder steigt dadurch, dass die Aktion zugleich ein Wettbewerb ist. Am Ende der Ferien winken Preise. Die eifrigste Leseratte gewinnt einen Ausflug in die Bavaria Film Studios. Aber da es ja vor allem um den Spaß am Lesen geht, bekommen alle, die mindestens drei Bücher lesen, eine Teilnehmerurkunde, und Trostpreise werden auch vergeben.

Kontrolliert, ob auch niemand schummelt, wird natürlich auch: Für jedes Buch muss eine Bewertungskarte ausgefüllt werden und die Kinder müssen den Inhaltsfragen von Christina Röschlein und ihren Kollegen standhalten. Teilnehmen können alle Kinder der fünften bis zur achten Klasse, sie brauchen allerdings einen kostenlosen Büchereiausweis.

Das Projekt gibt es bereits bayernweit, 150 Bibliotheken machen schon mit.

LUISA HEINE