Von 1840 bis 1844 wurde das Fürther Rathaus erbaut, das erste überhaupt, das in der Stadt errichtet wurde. In unmittelbarer Nähe haben sich seither besondere Momente der Fürther Geschichte abgespielt. Das Rathausumfeld weckt Erinnerungen an Ludwig Erhard, Max Grundig, das Café Fürst, das Kaufhaus Tietz, den Obstmarkt... Ein Rückblick in Bildern.