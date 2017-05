Frontalcrash bei Langenzenn: Lieferwagen kollidiert mit Auto

LOHE - Bei einem Unfall bei Langenzenn im Landkreis Fürth wurden am frühen Montagabend zwei Menschen leicht verletzt. Die Staatsstraße zwischen Lohe und Wilhermsdorf ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt.

Leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrer bei einem Unfall auf der Staatsstraße zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf zugezogen. © ToMa/Zöb



Nach Informationen der Polizei war ein Lieferwagen gegen 17.30 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Wilhermsdorf unterwegs. Auf Höhe Lohe kollidierte der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Opel landete nach dem Zusammenstoß in einem angrenzenden Garten. © ToMa/Zöb



Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Opel in einen angrenzenden Garten geschleudert wurde. Auch der Transporter landete im Graben und kippte um. Wie es zur Kollision kam, ist bislang unklar. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Die Staatstraße ist gegenwärtig in beiden Richtungen gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr über Laubendorf um.

