Frontalzusammenstoß zwischen Fürth und Wachendorf

Die beiden Unfallopfer mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden - vor 28 Minuten

FÜRTH - Auf regennasser Fahrbahn sind am Freitagmorgen zwischen Fürth und Wachendorf zwei Autos frontal kollidiert. Eine 52-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geschnitten werden.

Bilderstrecke zum Thema Unfall auf Wachendorfer Weg: Zwei Verletzte Bei nasser Fahrbahn kam ein Pkw der von Fürth in Richtung Cadolzburg auf dem Wachendorfer Weg unterwegs war ins Rutschen. Im Gegenverkehr erlitten die beiden Fahrerinnen eine Frontalkollision. Beide kamen verletzt in ein Krankenhaus.



Mit ihrem Fiat war eine 26-jährige Frau gegen 8.15 Uhr in einer Kurve des Wachendorfer Wegs in Richtung Cadolzburg ins Rutschen gekommen. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte sie mit einem Golf. Der VW schleuderte in den Grünstreifen und den angrenzenden Wald. Die 52-jährige Fahrerin musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Die 26-Jährige konnte ihr Fahrzeug ohne Hilfe verlassen. Beide wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallautos erlitten nach Angaben der Polizei einen Totalschaden und wurden abgeschleppt.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Wahrscheinlich dürfte aber der Umstand eine Rolle gespielt habe, dass die Fahrbahn in dem Waldstück vom Regen in den frühen Morgenstunden noch nass gewesen war.

Während der Bergung blieb der Abschnitt des Wachendorfer Wegs im Stadtgebiet Fürth für etwa drei Stunden gesperrt.

