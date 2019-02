Frost bremst die Arbeit im Freien

FÜRTH - Mit einem deutlichen Minus bei den Beschäftigtenzahlen in Stadt und Landkreis ist die Fürther Arbeitsagentur ins neue Jahr gestartet. Dennoch gibt die jetzt vorgelegte Januar-Bilanz dem örtlichen Agenturchef Thomas Dippold keinen Anlass zu größerer Sorge.

Auf dem Fürther „Pechhüttn“-Areal wird auch in der kalten Jahreszeit gearbeitet. Das ist beileibe nicht auf allen Baustellen der Fall. © Foto: Horst Linke



3773 Menschen im Stadtgebiet und 1857 Männer und Frauen im Landkreis sind aktuell arbeitslos gemeldet. Das sind in der Stadt 334 Personen oder 9,7 Prozent mehr als im Dezember. Im Landkreis beträgt die Zunahme der Arbeitslosigkeit sogar 18,4 Prozent oder 288 Menschen. Doch meint der Geschäftsführer der Fürther Arbeitsagentur, Thomas Dippold: "Dieser Anstieg bewegt sich jahreszeitlich im üblichen Rahmen und ist nicht Ausdruck einer strukturellen Veränderung der Arbeitsmarktlage in der Region."

Die Arbeitslosenquote hat sich gegenüber Dezember in der Stadt um 0,5 Prozent auf 5,1 Prozent erhöht. Sie liegt aber immer noch um 0,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Im Landkreis ist die Entwicklung ähnlich. Hier schlägt eine Zunahme der Arbeitslosenquote um 0,4 Prozent auf 2,8 Prozent zu Buche. Im Januar 2018 waren es noch 2,9 Prozent.

Beim Blick auf die Entwicklung der Personalnachfrage werden jedoch gegenläufige Tendenzen deutlich. Während die örtlichen Arbeitgeber in der Stadt der Agentur in der Ludwig-Quellen-Straße 230 offene Stellen gemeldet haben, was gegenüber Dezember einem Rückgang um 44 Angebote oder 16,1 Prozent entspricht, sorgten die Landkreis-Firmen mit 118 neuen Stellenangeboten für ein Plus von sechs Arbeitsplätzen oder 5,4 Prozent.

"Alles ist noch sehr stabil"

Im Vergleich zur Situation vor einem Jahr ist die Stadt jedoch immer noch mit 38 Stellen oder 19,8 Prozent im Plus, während im Landkreis ein Rückgang von 21 Angeboten oder 15,1 Prozent registriert wurde. "Saisonale Bremsspuren" bemerkt auch der Fürther Agentursprecher Jürgen Wursthorn. Allerdings auf dem hohen Niveau des Vorjahres und damit wenig beunruhigend. Was ihn in dieser Auffassung bestätigt, ist die Tatsache, dass der Fürther Agentur, die auch für die Stadt Erlangen und die Landkreise Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zuständig ist, keine Anfragen für Kurzarbeit vorliegen. Die seien in der Regel Indikatoren für Krisen am Arbeitsmarkt. "Alles ist noch sehr stabil", sagt Wursthorn.

Was den saisonalen Einbruch betrifft, rechnet der Agentursprecher mit keiner raschen Besserung. Auch im Februar werde der Frost die Entwicklung im Griff haben. Wursthorn zufolge trifft die Winterdelle übrigens nicht nur das Baugewerbe. Auch beim Handel schlägt im gesamten Agenturbezirk ein Rückgang von 8,8 Prozent zu Buche. Diese Flaute nach dem Weihnachtsgeschäft sei ganz normal.

Um 3,9 Prozent habe die Beschäftigung in der Zeitarbeit abgenommen, um 1,9 Prozent in Gesundheits- und Sozialberufen. Letztere zeichneten sich nach wie vor durch besonders gute Job-Perspektiven aus.

