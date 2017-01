Frostnacht mit Fernsicht über Fürth, Nürnberg...

FÜRTH - Der Winter hat Stadt und Land zum Ausklang der Weihnachtsferien erstarren lassen. Für die einen war‘s genial, für die anderen eine Zumutung.

Am Abend des Dreikönigstags: Blick vom Turm der Alten Veste über Fürth, Nürnberg und weit darüber hinaus.



Eine faszinierende Fernsicht bescherte die glasklare Luft Spaziergängern am Dreikönigstag. Vom Turm der Alten Veste in Zirndorf aus konnte man auch nach Einbruch der Dunkelheit noch weit über Nürnberg auf die Lichter von Ortschaften am Horizont blicken. Die erste knackige Frostperiode der Saison war mit keinen größeren Opfern und Schäden verbunden. Normaler Betrieb herrschte am Sonntag in der Notaufnahme des Klinikums.

Da die meisten Straßen vor dem Wochenende trocken waren, musste der städtische Winterdienst keine Offensive gegen Glatteis starten. Lediglich die hölzernen Stege in den feuchten Flusstälern erwiesen sich als Problemzonen. Um die Rutschgefahr für Passanten zu bannen, wird etwa am Pappelsteig oder am Hardsteg Sand und Blähton gestreut. Salz ist tabu.

Der Schnee am Sonntagmorgen hat den rund 50 städtischen Räumkräften zwar zu schaffen gemacht. Ihr Einsatz war jedoch Routine. Technische Probleme bereiten zurzeit lediglich einige Gehsteig-Räumfahrzeuge: Arbeit für die Bauhof-Werkstatt. Hochbetrieb herrschte zeitweise auf der Zirndorfer Kunsteisbahn. Am Dreikönigstag mussten etliche Besucher wieder gehen, die den früheren Betriebsschluss wegen des Feiertags nicht beachtet hatten.

Der ohnehin schon beengten Notschlafstelle der Bahnhofsmission in der Ottostraße brachten die tiefen Temperaturen noch mehr Zulauf. Auch bei Minusgraden übernachten nach Angaben eines Mitarbeiters jedoch immer noch etliche Obdachlose im Freien.

