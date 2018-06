"Früher ist man wenigstens gegen Italien ausgeschieden"

Die FN sondierten am Tag danach die Gefühlslage — Die Comödie wartet noch mit dem Abbau des WM-Biergartens auf der Freiheit - vor 3 Minuten

FÜRTH - Das frühe WM-Aus hat die Fußball-Nation ins Mark getroffen. Was bedeutet der K.o. für das Public Viewing der Comödie auf der Freiheit? Was sagen erfolgsverwöhnte junge Menschen zur großen Pleite? Und warum saß der Fürther Wirtschaftsreferent während des Spiels in einem Berliner Biergarten? Wir haben Antworten.

Entsetzen im Blick: Beim Public Viewing auf der Fürther Freiheit konnte das Publikum nicht fassen, was es von der DFB-Elf zu sehen bekam. © Foto: Ralf Rödel



Entsetzen im Blick: Beim Public Viewing auf der Fürther Freiheit konnte das Publikum nicht fassen, was es von der DFB-Elf zu sehen bekam. Foto: Foto: Ralf Rödel



Schon tagsüber hat er kein gutes Gefühl gehabt, erzählt Marcel Gasde, der als Mit-Geschäftsführer der Comödie den "WM-Biergarten" auf der Freiheit organisiert hat. Als es dann tatsächlich schiefging für die Nationalelf, war er eher enttäuscht als traurig. "Früher ist man wenigstens gegen Italien ausgeschieden."

Einen Trost aber gab es fürs Comödien-Team: Der "WM-Biergarten", in dem alle Deutschland-Partien zu sehen sein sollten, zog erneut rund 1300 Menschen an, platzte aus allen Nähten. Fürs nächste Spiel, so Gasde, hätte man die Fläche etwas erweitert.

Jetzt aber steht er vor einer anderen Frage: Baut man die Bänke ab oder nicht? In den vergangenen Jahren hat die Comödie die Erfahrung gemacht, dass Spiele ohne deutsche Beteiligung weit weniger Fans anlocken. "Wir werden uns ein wenig umhören und die Stimmung in den sozialen Netzwerken verfolgen", sagt Gasde, der überlegt, die Halbfinal-Partien zu zeigen. Das Finale wird ohnehin auf der Freiheit übertragen, beim Fürth Festival.

Dank der guten Auslastung bei den beiden Partien ist das frühe WM-Aus für die Comödie nicht mit Einbußen verbunden. Am neuen Konzept will man in Zukunft festhalten: Die Biergarten-Atmosphäre sei sehr gut angekommen. Wenngleich es auch Besucher gab, die sich ein größeres Public Viewing zurückwünschten. Vor allem die LED-Wand empfanden viele als zu klein für diesen zentralen Platz. Das sei aber auch eine finanzielle Frage, sagt Gasde: Die aktuelle zu leihen, habe 17 000 Euro gekostet – die viel größere Leinwand der letzten Jahre 45 000 Euro. Bei der EM 2020 könnte das Format irgendwo dazwischen liegen: "Hoffen wir, dass die Sponsoren bis dahin diese WM vergessen haben."

Langsam und pomadig

Horst Müller erlebte das WM-Aus in einem kleinen Biergarten auf einem zu kleinen Bildschirm mit. "Macht nix, es war vielleicht ganz gut, nicht alles im Detail zu sehen", sagt Fürths Wirtschaftsreferent, der als Teil einer Delegation der Metropolregion Nürnberg in der Bundeshauptstadt weilte. Als "langsam und pomadig" beschreibt er den Auftritt der DFB-Truppe. "Da stand keine Mannschaft auf dem Platz, nicht jeder gab wirklich das Letzte." Müller, der im Aufsichtsrat der Spielvereinigung sitzt, hofft nun, dass es ein "heilsamer Schock zum richtigen Zeitpunkt" war. Natürlich freue er sich nicht über das Aus, wie es Mittelfeld-Star Toni Kroos den Fans in der Heimat unterstellte; Müller gibt aber zu: "Ein Abstieg der Spielvereinigung hätte mich viel, viel stärker belastet."

Völlig unvermittelt trifft das DFB-Drama viele junge Leute; mit den Erfolgen der Nationalmannschaft wurde ja eine ganze Generation groß. Der Bundestrainer hieß für sie schon immer Jogi Löw – so wie die Kanzlerin Angela Merkel. Jugendliche wie Hanna, 15 Jahre alt und Schülerin am HLG, kennen es nicht anders. Hannas ersten Erinnerungen an ein großes Fußballturnier? Südafrika, 2010. "Da durfte ich endlich abends Spiele sehen." Über die deutsche Mannschaft sagt sie gleichermaßen erstaunt wie erschüttert: "Die waren doch immer mindestens im Halbfinale." Ein Satz, den ein junger Mensch von sich geben darf, der nicht die Zeit des deutschen Rumpelfußballs zu Beginn des Jahrtausends miterleben musste.

Zwar ist die junge Fürtherin vom Ausscheiden der DFB-Elf enttäuscht, die WM will sie sich davon aber keinesfalls verderben lassen. "Mich interessiert ja nicht bloß Deutschland", sagt sie mit Nachdruck und ergänzt: "Wir waren doch schon Weltmeister, jetzt hat das eben mal ein anderer verdient."

Claudia Ziob/Johannes Alles