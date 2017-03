Frühlingsanfang 2017: Grüner Daumen in Wartestellung

Landwirte und Gärtner müssen sich wegen der Kälte im Boden noch in Geduld üben — Den ersten Spargel soll es erst Anfang April geben - vor 1 Stunde

FÜRTH - Seit Monatsbeginn ist meteorologisch der Lenz angesagt. Ein paar sonnige Tage haben schon Frühlingsgefühle geweckt. Aber ausgerechnet zum kalendarischen Frühlingsanfang verpasst ihnen die nasskalte Witterung nun einen empfindlichen Dämpfer. Und auch wenn die Uhren in der Nacht zum kommenden Sonntag um eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt werden, muss sich der sprichwörtliche grüne Daumen bei Gärtnern und Landwirten noch etwas gedulden.

Im Schulgarten, einem Kleinod des Fürther Stadtparks, bringt Grünflächenamtsmitarbeiterin Manuela Lange zum kalendarischen Frühlingsstart am Montag die Staudenbeete in Ordnung. Für Pflanzarbeiten ist es noch zu früh. © Hans-Joachim Winckler



Der Blick aufs Smartphone gehört für den Oberasbacher Spargelbauer Thomas Peter zur Landwirtschaft. Ihn interessiert vor allem eine neue App, mit der die Temperatur an den Dämmen seiner Spargelfelder angezeigt wird. Noch macht das Frühgemüse keine Anstalten, auszutreiben. Peter: „Nicht mal an den Wurzeln geht etwas voran.“ Mit Erntebeginn rechnet er nicht vor der ersten Aprilwoche. Auf jeden Fall will der Oberasbacher aber dem Ernteauftakt mit dem bayerischen Landwirtschaftsminister Helmut Brunner am 5. April in Unterfranken die Schau stehlen.



Zwar gibt es schon seit längerem Spargel von beheizten Anbauflächen, doch mit 20 Euro fürs Kilo ist er viel zu teuer, um größere Kundenscharen zu mobilisieren. Und den Aufwand fürs Beheizen hält Peter für übertrieben. Die bewährten Folientunnel tun es für ihn vollauf. Sie halten den kalten Wind ab und leiten die Wärme der Sonnenstrahlen in den Boden.



Dauerfrost wirkt nach



Was die Vegetation noch bremst, sind, so die Erfahrungen von Thomas Peter, die Nachwirkungen der relativ langen Dauerfrostperiode im Januar. Bis Ende Februar seien Arbeiten auf den Feldern praktisch unmöglich gewesen.



Das hat auch den Mitarbeitern des Fürther Grünflächenamts zu schaffen gemacht. Für Pflanzaktionen im großen Stil ist es nach den Worten von Birgit Auerswald, in der städtischen Behörde zuständig für den Grünflächenunterhalt, noch zu früh. Erst nach den Eisheiligen mit der finalen „kalten Sophie“ am 15. Mai sei man auf der sicheren Seite, dass alles ordentlich wächst. Vorher mache es auch wenig Sinn, die im Kalthaus der Stadtgärtnerei überwinterten Kübelpflanzen hinauszuschaffen.



Die Gartenamtsmitarbeiter haben gleichwohl alle Hände voll zu tun. Zum kalendarischen Frühlingsanfang am Montag waren sie etwa mit dem Erneuern von Beeteinfassungen im Rosengarten des Stadtparks hinter der Auferstehungskirche, der Pflege des Schulgartens oder dem Beseitigen von Laub am Rodelhang hinter dem Babylon-Kino beschäftigt. Nachdem der Rückschnitt an Bäumen und Hecken wegen der beginnenden Vogelbrutsaison bis 1. März erledigt werden musste, stehen für die Stadtgärtnerei jetzt nur noch Rückschnitte an Staudenbeeten und das Vorbereiten von Baumpflanzungen an.



In den vergangenen Tagen wurden reihenweise morsche Holzdielen des zehn Jahre alten Uferstegs im Bereich der renaturierten Pegnitz bei der Uferstadt erneuert und die Sitzgruppen der beliebten Spieltische im Stadtpark aufgemöbelt. Daneben gilt es nun, die Rasenflächen vom restlichen Laub zu befreien und die Ränder wieder akkurat herzurichten. Im Mittelpunkt der Frühjahrsarbeiten des Grünflächenamts aber rangiert der Rosengarten. Hier werden einige Sorten, die sich in den vergangenen Jahren nicht bewährt haben, durch neue Blumenstöcke ersetzt.



Allen, die es nicht erwarten können, endlich frisch Gepflanztes sprießen zu sehen, rät auch der Gartenfachberater des Fürther Stadtverbandes der Kleingärtner, Herbert Schlicht, zur Geduld. „Vor Mitte April macht das Pflanzen wenig Sinn“, sagt der Sachverständige. Die Erde sei einfach noch zu kalt.



Jetzt könne man allenfalls Obstbäume, Zierhecken oder – ab der Forsythienblüte – auch Rosen schneiden. In den Kleingartenkolonien der Stadt wird es, so Schlicht, erst ab Ende März richtig zur Sache gehen, wenn es heißt: „Wasser marsch“. Denn ohne Wasser wächst nun mal nichts.