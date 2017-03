Damit die in Deutschland ansässigen Türken über Erdogans Referendum entscheiden können, werden an verschiedenen Orten Wahllokale vorbereitet. Gewählt werden kann auch in Fürth. Ab Montag können türkische Staatsbürger in der Grünen Halle über eine Verfassungsänderung in ihrer Heimat abstimmen. Erwartet werden über 20.000 Menschen