Frühlingsfest Zirndorf als Auslaufmodell

Mangels Besucheresonanz geht Veranstaltung dem Ende entgegen - vor 1 Stunde

ZIRNDORF - Das Frühlingsfest in der Bibertstadt wird dieses Jahr um einen Tag verkürzt. Ab nächstem Jahr ist es komplett aus dem Veranstaltungskalender gestrichen.

Das Frühlingsfest wird heuer verkürzt und 2018 gestrichen. Der verkaufsoffene Sonntag bleibt. © Stadt Zirndorf



So hat es der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der Dezembersitzung beschlossen, was Bürgermeister Thomas Zwingel in der Januarsitzung jetzt publik machte. „Von Seiten der Schausteller fehlt einfach das Interesse“, so Zwingel.

Der frühe Zeitpunkt im Jahr — heuer vom 17. bis 19. März — erfordere einen zu hohen Aufwand, während gleichzeitig die Besucherzahlen kontinuierlich zurückgegangen seien. Der Stadtratsbeschluss zur Einstellung der Veranstaltung sei mit „breiter Mehrheit“ gefasst worden.

Armin Leberzammer