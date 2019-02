Die Gäste der Eröffnungsfeier staunten am Mittwochabend nicht schlecht, als sie durch den runderneuerten "Grünen Baum" in der Gustavstraße schlenderten. Vier Jahre stand der Gasthof leer, über ein Jahr lang wurde saniert. Noch ist nicht alles fertig, aber schon jetzt zeigt sich, dass den Eigentümern, der Unternehmerfamilie Streng, mit viel Liebe zum Detail und zum Denkmalschutz baulich ein großer Wurf gelungen ist.

#112live: Am europäischen Tag des Notrufs hat sich auch die Fürther Berufsfeuerwehr an der Aktion beteiligt, die deutschlandweit für Aufsehen sorgte. Zwölf Stunden lang dokumentierten die Einsatzkräfte ihre Arbeit und erklärten den Bürgerinnen und Bürgern, was unter #fürth112 so los war.