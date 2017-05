Weißwurst, Weißbier, weiß-grüne Gelassenheit: Zahlreiche Kleeblatt-Fans nutzten das gute Wetter am Sonntag, um sich ganz gemütlich auf das letzte Saisonspiel ihrer Spielvereinigung einzustimmen. Gegner am Sonntagnachmittag ist Union Berlin und auch die Anhänger aus der Hauptstadt ließen sich schon früh in der Altstadt blicken. © Hans-Joachim Winckler