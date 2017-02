Führung durchs Museum der Zeichnung

Kölnerin Monika Bartholomé stellt ihre Werke in Fürth aus - vor 39 Minuten

FÜRTH - Nach dem viel beachteten Auftakt 2015 im Museum Kolumba in Köln und einem Gastspiel in der Kunstbibliothek im Sitterwerk in St. Gallen 2016 zeigt die Kölner Künstlerin Monika Bartholomé zum dritten Mal ihr „Museum der Zeichnung“ in der kunst galerie fürth (Königsplatz 1) bis 26. Februar.

Werke der Künstlerin Monika Bartholomé sind in der kunst galerie fürth zu sehen. © Winckler



Werke der Künstlerin Monika Bartholomé sind in der kunst galerie fürth zu sehen. Foto: Winckler



Clou der Schau sind nicht allein die 50 Handzeichnungen; die Besucher können zugleich Handbücher über die Zeichnung, Kataloge und Kopien selbst nutzen, zur Kunst gibt es also zugleich die von Bartholomé ausgewählte Sekundärliteratur.

Eine Führung gibt es am Sonntag um 11 Uhr. Am Wochenende ist die Galerie von 13 bis 18 Uhr (Samstag) sowie zwischen 11 und 17 Uhr (Sonntag) offen.

mab