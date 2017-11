Fünf Verletzte: Küche in Fürth fing Feuer

Feuerwehr musste mit schwerem Atemschutz in der Angerstraße anrücken - vor 2 Stunden

FÜRTH - Nachbarn sahen Rauch aus dem zweiten Geschoss dringen: Ein Küchenbrand am Rand der Fürther Altstadt sorgte am frühen Freitagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr, die mit schwerem Atemschutz anrücken musste.

Die Rauchentwicklung muss enorm gewesen sein. Ein Brand in der Angerstraße unweit der Kneipenmeile in der Gustavstraße forderte am Freitagabend die Fürther Berufsfeuerwehr. Die rückte mit einem Großaufgebot, darunter auch Kräfte mit schwerem Atemschutz, an. Das Feuer konnte zwar relativ schnell abgelöscht werden, dennoch blieb der Brand nicht ohne Folgen.

Laut des Rettungsdienstes erlitten fünf Menschen eine Rauchgasvergiftung. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht und stammen aus der Brandwohnung sowie der Etage darüber. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

