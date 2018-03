Fünf-Zentner-Bombe auf Hardhöhe in Fürth gefunden

Entschärfung erfolgt aller Voraussicht nach am Mittwoch - vor 10 Stunden

FÜRTH - Bei Bauarbeiten auf der Hardhöhe ist am Montagnachmittag eine Fliegerbombe entdeckt worden. Sie wird voraussichtlich am Mittwoch entschärft. Das Areal muss dann großräumig evakuiert werden, Tausende Menschen könnten davon betroffen sein.

Weil von dem Blindgänger keine akute Gefahr ausgeht, wollen die Verantwortlichen im Fürther Rathaus am Dienstag in Ruhe das weitere Vorgehen planen. © ToMa Fotografie



Nach Informationen der Fürther Nachrichten handelt es sich um eine fünf Zentner schwere Bombe. Gefunden wurde sie auf einer Baustelle an der Siemensstraße – hinter der Uvex-Hauptverwaltung. Am frühen Abend schüttete ein Bagger wieder einige Schaufeln Sand auf die Bombe. Zudem ließ die Polizei das Areal bewachen. Weil von dem Blindgänger im Erdreich also keine akute Gefahr ausgeht, wollen die Verantwortlichen im Fürther Rathaus am Dienstag in Ruhe das weitere Vorgehen planen.

Die Entschärfung ist für Mittwochnachmittag geplant. Dann muss das Gebiet voraussichtlich in einem Radius von 500 Metern um den Fundort evakuiert werden. Das könnte nicht nur Firmen wie Siemens oder Uvex betreffen, sondern auch Wohngebiete auf der Hard und in Unterfarrnbach. Die Anwohner sollen im Lauf des Dienstags informiert werden. Von der Stadt Fürth gab es dazu am Montagabend noch keine offizielle Stellungnahme. Die Polizei bestätigte den Fund.