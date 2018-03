Für "curvy Frauen": Bloggerinnen laden zum Flohmarkt

Am 22. April sind Kleidergrößen von 40 bis 48 und prominente Teilnehmer geboten - vor 56 Minuten

FÜRTH - Der Kleiderschrank ist rappelvoll, und trotzdem zieht man immer nur die fünf liebsten Teile an – wer kennt das nicht? Lena Würzinger, eine Bloggerin aus Fürth, hat eine besondere Idee, um überflüssige Klamotten loszuwerden: einen "Curvybloggerflohmarkt".

Ob Lieblingskleid, Dirndl oder Sport-Dress: Lena Würzinger gibt ihre Erfahrungen in ihrem Blog gerne weiter. © Foto: privat



Ob Lieblingskleid, Dirndl oder Sport-Dress: Lena Würzinger gibt ihre Erfahrungen in ihrem Blog gerne weiter. Foto: Foto: privat



Lena Würzinger (23) und ihre Freundinnen Hannah, Liza und Tatjana teilen die gleichen Leidenschaften: Mode, Kosmetik und das Fotografieren. Irgendwann kam ihnen der Gedanke, dass man all das ja in Form eines Blogs zusammenbringen könnte. Seit September 2016 gibt es also den Blog "Durch dick und dünn" (www.ddud-lifestyle.de). Der Name steht nicht nur dafür, dass die Freundinnen gemeinsam durch dick und dünn gehen – sondern auch für die Outfits, die sie präsentieren: In ihrer Runde sind Kleidergrößen von 40 bis 48 vertreten.

"Wir wollen zeigen, dass Dick nicht gleich Dick ist und Dünn nicht gleich Dünn", schreiben sie auf ihrer Internetseite, mit der sie auch ein Lebensgefühl vermitteln wollen: "Alle haben Problemzonen oder Körperstellen, die man nicht schön findet, aber das heißt nicht, dass man sich deshalb nicht gut fühlen darf. Man darf sich trotzdem schön fühlen. Man ist trotzdem schön", sagt Lena Würzinger.

Das Vierer-Gespann will vor allem authentisch sein. Was sie zeigen, hängt in ihrem Kleiderschrank und wird von ihnen gern getragen. Einnahmen durch Werbeanzeigen und Kooperationen mit Firmen spielen anders als bei vielen großen Bloggern keine Rolle. Etwa 800 Leser erreichen sie nach eigenen Angaben im Monat.

"Es gab in der Plussize-Welt kaum einen Blogger, der Mode für einen erschwinglichen Preis gezeigt hat, also wollten wir diese Lücke füllen", erklärt Lena Würzinger. Logisch, dass sich bei so einem Projekt viel Kleidung ansammelt. Einiges davon soll am 22. April neue Besitzerinnen finden: Dann lädt Würzinger zusammen mit der Fürtherin Franziska Bauer, die den Online-Shop "cubell" für "curvy Frauen" führt, zu einem "Blogger-Flohmarkt" im Jugendhaus Catch Up. Mit zehn weiteren kurvigen Bloggerinnen will sie Kleidung, Taschen, Schuhe und Schmuck verkaufen.

"Luziehtan" und Christina Porstner sind auch dabei

Dabei sein werden auch Luciana Blümlein, bekannt unter dem Namen "Luziehtan", die auf Instagram 58.000 Follower hat und bereits bei einer Kampagne für C & A mitwirkte, sowie Christina Porstner, die Kandidation in der RTL2-Castingshow "Curvy Supermodel" war. Wer möchte, kann sich von Fotografin Jacqueline Filmore ablichten lassen.

"Es sind alle eingeladen, die Lust und Zeit haben", sagt Lena Würzinger. Die Größe sei nicht ausschlaggebend, "denn eine 40 ist nicht gleich eine 40, also einfach vorbeischauen."

Curvybloggerflohmarkt im Catch Up, Kapellenstraße 47, am Sonntag, 22. April, 9 bis 16 Uhr.

Julia Schappert